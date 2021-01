Maduro presenta ‘gotas mágicas’ para neutralizar el covid-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el domingo 24 de enero del 2021 unas polémicas ‘goticas milagrosas’ conocidas como Carvativir que, según afirmó, neutralizarían al 100% el coronavirus.

"Son las ‘goticas’ milagrosas de José Gregorio Hernández y ya hoy, habiéndose establecido la patente nacional e internacional y habiendo recibido el permiso oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir”, dijo el mandatario en una alocución televisada en la que entregó un informe oficial de la pandemia en Venezuela.



Sin embargo, Maduro no documentó cuál fue la patente nacional e internacional que garantizaba el uso de esas ‘goticas’ ni su eficiencia para combatir el covid-19.



Maduro aseguró que las ‘goticas’ pasaron por un “estudio de nueve meses”. “Hubo experimentación clínica en enfermos muy graves, gente que estaba intubada y los recuperamos, a enfermos no intubados también los recuperamos. Diez gotitas debajo de la lengua, cada cuatro horas, y el milagro se hace; es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus”, agregó.



El mandatario afirmó, sin tener ninguna base científica, que el Carvativir no tenía “efectos secundarios ni negativos” y que lograron comprobarlo gracias a los “experimentos masivos con pacientes enfermos”.



Por último, Maduro indicó que comenzarían en Venezuela la producción masiva del medicamento para contrarrestar el covid-19.



José Gregorio Hernández fue un médico venezolano (1864-1919) recordado en la región por su ayuda a los más pobres y a quien se le atribuyen numerosos milagros médicos. En junio de 2019, el papa Francisco autorizó su beatificación tras la curación de una niña, de 11 años, con una grave lesión neurológica por arma de fuego en el 2017. La madre afirmó que había orado por la intercesión de José Gregorio Hernández.



Venezuela, según cifras cuestionadas del Gobierno, sumaba hasta el 24 de enero 464 casos nuevos y 6 fallecidos de coronavirus. El país caribeño suma 123 709 casos de contagio y 1 148 muertes.



Otros 'remedios'



No es la primera vez que Maduro asegura que su país tiene la "cura" para el covid-19. En marzo del año pasado, el mandatario dijo que contaba con un fármaco, conocido como 'interferón', que, según él, ya ha sido probado con éxito en China, donde se originó el brote.



“Ha tenido excelente resultado en su aplicación en la crisis de salud en China (…) Necesitamos blindar al país, prepararlo y tener las medicinas suficientes para atender a las personas que se contagien”, puntualizó en su momento. El mandatario, además, dijo que este medicamento fue creado en Cuba, con tecnología médica de ese país caribeño: “Cuba va a la cabeza, siempre va a la vanguardia”.