Autoridades de Madrid se retractan en plan para dar cartillas de inmunidad a personas con anticuerpos de covid-19 

Las autoridades de la capital española dieron marcha atrás este miércoles 29 de julio del 2020 a un plan muy criticado que buscaba ofrecer cartillas de inmunidad a las personas que hayan dado positivo en las pruebas de anticuerpos del coronavirus para que puedan disfrutar de áreas de mayor riesgo como gimnasios, bares y museos.

España se ha visto afectado por un aumento de las nuevas infecciones diarias, con 13 116 diagnosticadas en los últimos siete días, lo que ha llevado a otras regiones a imponer de nuevo restricciones al movimiento y a las reuniones, mientras que el gobierno británico aplicó una cuarentena obligatoria a quienes lleguen de España.



Madrid, que sufrió la mayor parte del pico del virus a principios de abril, pero que desde entonces ha logrado mantener a raya las nuevas infecciones, era la primera región española en considerar un sistema de cartillas.



Políticos, grupos de derechos humanos y epidemiólogos condenaron el proyecto anunciado por presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo calificaron como potencialmente discriminatorio y médicamente inadecuado.



Pero después de una reunión semanal del gabinete de la comunidad autónoma, su vicepresidente Ignacio Aguado dijo en una conferencia de prensa que las controvertidas cartillas no se entregarán.



Aguado explicó que la iniciativa solo busca "tener información ordenada, adecuada y actualizada de las personas que se han ido haciendo los test PCR o pruebas rápidas (...) con el objetivo de que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid y del ciudadano".



Ayuso, quien dio a conocer el programa el martes 28 de julio del 2020 como una forma de permitir que las personas no infecciosas lleven una vida más normal mientras se mantiene a los vulnerables bajo medidas más estrictas, no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.



En momentos en el que los países buscan encontrar un equilibrio entre la lucha contra el virus y el respeto de las libertades civiles, los expertos han cuestionado la validez científica de tal sistema y dicen que podría infringir el derecho a la privacidad.



"Un resultado positivo de anticuerpos de covid-19 no significa necesariamente que tengas anticuerpos 'funcionales' que te protegerán de otra infección", escribió la epidemióloga de la Universidad de Liverpool, Raquel Medialdea.



La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha desaconsejado el uso de pasaportes de inmunidad por estos motivos, y un gran estudio sobre la inmunidad realizado en España mostró que el 14% de los participantes con anticuerpos los habían perdido cuando se les hizo la prueba de nuevo tres meses después.