Macron acusa a Bolsonaro de mentir y no apoyará el acuerdo UE-Mercosur

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este viernes 23 de agosto del 2019 que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, "mintió" en sus compromisos medioambientales, por lo que se opondrá a la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, indicaron fuentes de la Presidencia gala.

"Dada la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente solo puede constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka" del G20, señalaron las fuentes.



Agregaron que, "en esas condiciones, Francia se opondrá al acuerdo con Mercosur".



Macron eleva el tono en el intercambio de acusaciones que en los últimos días mantiene con Bolsonaro, ante los incendios que están devastando la Amazonía en las últimas semanas, mucho más virulentos que en otros años.



El presidente francés recordó que Brasil firmó las conclusiones de la cumbre del G20 de Osaka de junio pasado en materia de biodiversidad, acordadas por todos los componentes de ese grupo excepto por Estados Unidos, que ya se había desmarcado del resto en las dos anteriores citas.



Pero París sostiene que, con su actitud en las últimas semanas, Bolsonaro no está cumpliendo esos compromisos, por lo que considera que le mintió durante la cumbre de Japón.



"Las decisiones y declaraciones de Brasil estas últimas semanas muestran de forma clara que el presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en materia de biodiversidad", agregó la presidencia gala.



El acuerdo de libre cambio entre la UE y Mercosur, adoptado el pasado 28 de junio pero todavía no ratificado, prevé incrementar los intercambios comerciales entre ambos firmantes mediante la supresión de tarifas aduaneras a diferentes productos.