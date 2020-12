En Machala se suspenden los eventos de fin de año y se intensifican los operativos de seguridad

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Machala resolvió suspender los eventos masivos tradicionales de fin de año en la ciudad, como una medida para prevenir focos de contagio y aglomeraciones en la capital de la provincia de El Oro.

Darío Macas, alcalde de Machala, indicó que no se realizarán eventos como el encendido del árbol de Navidad gigante y el concurso de años viejos que en años anteriores generaban enormes aglomeraciones.



“El año anterior asistieron al espectáculo de encendido del árbol gigante alrededor de 60 000 personas, entre niños, adultos mayores y grupos vulnerables, no podemos exponerlos por la pandemia”, indicó Macas.



No obstante, el alcalde anunció este fin de semana un operativo para repartir más 50 000 juguetes con fundas de caramelo a los niños del cantón, de entre 1 y 12 años. La entrega se realizará entre el 14 de diciembre hasta el 3 de enero del 2021 en la Red de Mercados Municipales, en el Colegio Matilde Hidalgo y en la Cámara de Industrias de la ciudad.



Entre las medidas tomadas por el COE cantonal están la prohibición de actos festivos públicos y privados alusivos a Navidad y fin de año hasta el 4 de enero.



Los domingos se restringe el expendio de licor, pero está permitido de lunes a sábado, de 06:00 a 22:00.



La comercialización de pirotecnia fue habilitada en las calles Novena Sur y avenida Las Palmeras. En la calle Arízaga, desde Tarqui hasta Vela, está autorizada la venta de monigotes o años viejos.



Los bares, discotecas y centros de tolerancia continuarán cerrados durante diciembre. El gobernador de la provincia, Danny Gámez, indicó que en la ciudad se intensifican los operativos para precautelar la seguridad ciudadana y evitar la propagación del covid-19.



Las acciones de control de la noche de este sábado 5 de diciembre dieron como resultado la clausura de un prostíbulo que funcionaba de forma clandestina en el sector de la Circunvalación Norte y Dos Bocas, donde se encontró a más de 20 mujeres y hombres consumiendo licor.

En el operativo liderado por el Gobernador, intendentes, comisarios y Policía Nacional también se clausuró una cancha deportiva en el barrio El Centenario, donde se halló a ciudadanos ingiriendo bebidas alcohólicas. En la vía Ferroviaria, la comisaría municipal clausuró una licorería por irrespetar protocolos de bioseguridad.