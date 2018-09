Caso 30-S: El general Castro dijo que las FF.AA. actuaron en legítima defensa 

LEA TAMBIÉN

El excomandante de Ejército Luis Castro aseguró que durante la operación para sacar al entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía, el 30 de septiembre del 2010, se actuó “bajo una cadena de mando, (amparados) en planes militares, en un decreto de emergencia y se respetó al máximo el uso progresivo de la fuerza”.

Estas declaraciones las dio la tarde de este lunes 17 de septiembre del 2018, luego de asistir a la Fiscalía de Pichincha, en Quito, en donde entregó su versión sobre la muerte del policía Froilán Jiménez. Este agente fue abatido cuando protegía el carro donde era evacuado Correa.



“Recuerdan por favor, muchos sintieron lo que pasó allí. No se puede cambiar la historia. Exponiendo la vida de cada soldado se pudo cumplir la misión”, agregó Castro e hizo referencia a la balacera entre policías y militares que se desarrolló esa noche.



Según el oficial, durante esa operación no se rompió la cadena de mando e indicó que sobre él estaba el Comandante de las Fuerzas Armadas y el Alto Mando militar.



Nicolás Salas, abogado del militar procesado por la muerte de Jiménez, señaló que durante la versión, Castro dijo que en el operativo participaron 805 militares y que solo el 30% tenía permiso para llevar armamento letal, “que, por cierto, no era armamento de guerra”.



El abogado de la familia de Jiménez, Edwin Romero, por su parte, aseguró que Castro dijo en su versión que no dispuso el uso de fusiles HK ni la munición 5,56. Una bala de este calibre se halló en el cuerpo de la víctima.