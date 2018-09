Almagro dice que ola migratoria se resuelve con democracia en Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este jueves, 13 de septiembre del 2018, que la migración masiva de venezolanos que huyen de la crisis hacia otros países de Latinoamérica se resuelve con un gobierno democrático en esa nación.

“La crisis migratoria venezolana se resuelve con democracia en el país”, dijo Almagro en la ciudad colombiana de Cartagena (norte) durante una declaración con el presidente Iván Duque.



“Esa es una necesidad que debemos tener muy clara, de lo contrario el régimen nos seguirá mintiendo, nos seguirá diciendo que no existe esa tal crisis, que no existen tales escaseces, que no existen tales dimensiones humanitarias del problema”, agregó.



Almagro se reunió con el mandatario colombiano como parte de una visita de tres días al país en la que lidera al grupo técnico creado en la Organización de Estados Americanos (OEA) para atender la que ha calificado como “la crisis migratoria más grande” del hemisferio occidental.



Según la ONU, cerca de 2,3 millones se fueron desde 2014 del país petrolero, sumido en una aguda crisis económica.

“La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral porque marca la indolencia de un gobierno (...) a la hora de tratar de abordar los problemas, las necesidades, de su gente”, apuntó.



Además cuestionó el “régimen” de Nicolás Maduro, al que califica de “dictatorial” , por negar las migraciones masivas y la crisis en Venezuela. El presidente venezolano considera “injerencista” la actitud de la OEA.



“Tratar de sostener esa mentira (...) definitivamente es un acto inmoral”, señaló el secretario.



Almagro destacó el trato a los migrantes por parte de Colombia, que en los últimos años ha recibido más de un millón de personas desde Venezuela, de los cuales ha regularizado a más de 820.000.



Pero “la política de brazos abiertos de Colombia definitivamente necesita coordinaciones regionales”, afirmó.

El presidente colombiano, por su parte, coincidió con Almagro en la necesidad de abordar de forma conjunta lo que considera un “éxodo masivo”.



“Este es un problema que ha escalado y que requiere una reacción regional”, sostuvo.



Duque reiteró la necesidad de crear un fondo multilateral para responder ante la emergencia.



Colombia además prevé plantear en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas la designación de un enviado especial del organismo que coordine la respuesta a esta situación.



Almagro finalizará su visita el viernes en la ciudad de Cúcuta, el principal punto de entrada de los venezolanos a Colombia, donde se reunirá con autoridades locales y visitará lugares dispuestos para atender a los migrantes.



Al secretario lo acompañarán los coordinadores del grupo técnico David Smolansky y Betilde Muñoz; el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, Roberto Menéndez, y José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.