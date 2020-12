Luis Gallegos: ‘El Gobierno ha cumplido tratados y acuerdos macro’

¿Cuál ha sido el cumplimiento de los acuerdos comerciales vigentes durante este Gobierno?

Los acuerdos comerciales que tenemos con distintos países y los acuerdos macro de facilitación de comercio con la Organización Mundial de Comercio (OMC) o la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) se han cumplido y el Ecuador es beneficiario de ese cumplimiento. Estamos buscando ampliar esos instrumentos. Por ejemplo, acabamos de suscribir un convenio de comercio con Chile y seguimos haciendo esfuerzos para tener un tratado con México, ambos temas son de importancia capital para entrar a la Alianza del Pacífico. El Gobierno del presidente Lenín Moreno ha buscado una apertura hacia mercados importantes y el cumplimiento de las disposiciones que Ecuador ha convenido.

¿Por qué ha sido importante cumplir con esos compromisos?

Veámoslo desde la parte técnica. Los tratados robustecen la posibilidad de ampliar la producción ecuatoriana, especialmente de sectores asentados en la Sierra, donde tenemos estructuras de pobreza. Ecuador se ha quitado la venda de los ojos frente a tratados donde vemos un incremento de las exportaciones, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, fue de 11%, especialmente de productos no tradicionales. Si podemos tener acceso a mercados sin pago de aranceles, entonces podemos ampliar la producción, generar empleo y apoyar a sectores en pobreza y extrema pobreza.



El Acuerdo que se firmó ayer con Estados Unidos es de Primera Fase, es decir, no contempla materias como intercambio de productos ¿En qué radica su importancia?

La negociación con Estados Unidos para un acuerdo integral se suspendió en el 2006, pero nuestros vecinos y todos los países del Pacífico sí lo firmaron. Ecuador es el único país que no tiene un tratado con Estados Unidos y depende del sistema generalizado de preferencias que tiene condicionalidades. Por ejemplo, tiene un tope de envíos y depende de la decisión de ese país de continuar dando esos beneficios. Ecuador no puede depender de la decisión unilateral de Estados Unidos, porque eso implica pérdida de mercado para ciertos sectores. Este Acuerdo de Primera Fase es el paso más importante que ha dado el país desde el 2006 y que podría señalar una ruta a un tratado más amplio, si es que el siguiente Gobierno así lo determina.

¿Qué pasa si el nuevo Gobierno no da ese paso?

Puede no darlo, si así lo decide, pero se habrá perdido todo el camino recorrido. Nuestros vecinos venden a cero arancel, nosotros no podemos competir porque pagamos gravámenes por más calidad que tengan los productos. Es importante recuperar la capacidad de acceder a estos mercados con potencial económico y que podrían beneficiar a los sectores sociales del Ecuador, generando empleo. Es más, el mundo está yendo a tratados multilaterales; se acaba de firmar uno hace dos semanas en Asia, que es la mayor zona económica en el mundo. Ecuador tienen que entrar a la mayor cantidad de mercados, para que pueda subir su productividad y mejorar su capacidad de competir.