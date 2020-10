Lucio Gutiérrez dice que bajará el IVA al 10%

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato presidencial de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez aseguró que bajará el IVA al 10%. Lo dijo en una entrevista con EL COMERCIO, este lunes 26 de octubre del 2020. “Contrario a lo que dice este Gobierno, bajaremos del 12 al 10%”.

Gutiérrez aseguró que con una reingeniería del presupuesto y que negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para no subir el IVA. “Soy el único candidato que ya fue Presidente, ya firmé una carta de invención con el Fondo Monetario, que me pedía que suba el precio del gas a USD 7 y lo congelé en USD 1,6 (...) ”.



Además, otorgará créditos para la reactivación económica, a través de la banca pública, que podrían ser con un interés del 0%. “Vamos a pagar la deuda social reingeniería del presupuesto del Estado para designar USD 1 000 millones, de dar créditos al 0% de interés, con dos años de gracia, hasta que el proyecto empiece a dar frutos”, explicó Gituérrez, quien va por su tercera campaña presidencial.



Lucio Gutiérrez aseguró que hará una reingeniería de los gastos del presupuesto del Estado, para, de esa forma no recurrir al endeudamiento, ni a los tributos. “Haremos una reingeniería eliminando toda la basura que hay en el presupuesto, en gastos excesivos, en viajes, en viáticos, en consultorías, en asesorías”.



De otra parte, también dijo que se aliará a gobiernos locales. Explicó que “los municipios y las prefecturas no eran enemigos políticos, sino socios para generar empleo”.



Lucio Gutiérrez ya fue presidente en el año 2003, hasta el 2005, cuando fue derrocado. Las elecciones serán el próximo 7 de febrero del 2021.