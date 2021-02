López Obrador dice que defender legalmente el glifosato es 'tirar el dinero'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes 22 de febrero del 2021 que promover una campaña legal en contra de la prohibición gradual del glifosato, que culminará en 2024, es "tirar el dinero".

"Ya no se puede estar utilizando agroquímicos que dañan la salud, que nos dañan a todos, a ellos mismos. Es convencerlos, porque esas campañas no funcionan", indicó el mandatario al ser cuestionado por la intención del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de iniciar una batalla legal al respecto.



López Obrador aseguró que persuadirá a la principal cúpula de la industria agropecuaria del país "con argumentos y también orientándolos para que no tiren el dinero".



El presidente comparó el caso con "los despachos de fiscalistas que mal aconsejaban a empresarios y a grandes contribuyentes" para eximir el pago de impuestos, al asegurar que los abogados "engañaban" a los clientes como en este caso, insinuó, podría ocurrirle al CNA.



La agrupación de agroindustriales confirmó que confía "en el Poder Judicial para que se haga una valoración apegada a derecho y con información científica suficiente" sobre la prohibición del herbicida glifosato que, según un decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, será gradual y culminará en 2024.

"Existe una gran motivación de los productores del campo para participar en esta defensa, que tiene una vía jurídica, porque es un tema que debe resolverse conforme a la ley y con argumentos científicos", subrayó la organización en una postura remitida.



Además, el CNA ratificó que pondrá en marcha una campaña para "sensibilizar al Gobierno y a la población sobre su seguridad y los efectos económicos y sociales que tiene la prohibición".



El pesticida, el más usado del mundo por su eficacia y coste, está catalogado como "potencialmente cancerígeno" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su fabricante, Bayer, insiste en que esos efectos no se han podido probar.



Recientemente, el presidente del CNA, Juan Cortina, aseguró en una entrevista con Efe que la imposibilidad de usar el plaguicida reducirá la productividad de los agricultores mexicanos en un 30 %.

Pese a las numerosas presiones confirmadas desde Estados Unidos para levantar el veto al glifosato, López Obrador reafirmó su postura restrictiva y recomendó a los agroindustriales "invertir esos millones en investigación para ver qué agroquímico es menos perjudicial, dañino o qué opciones hay con otras sustancias no químicas".



"No creo yo que puedan avanzar. Además, que sepan que el presidente está apoyando esta decisión que se tomó de limitar el uso de este herbicida", afirmó.



Mientras el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) busca alternativas al producto, el mandatario pidió al CNA "no descartar el machete y la tarpala (pala) y dar trabajo a la gente, o sea hacerlo manual".



"Van a decir: ‘No, nos costaría muchísimo más’. Hay que analizar todas las opciones, todas las posibilidades. Es más, si elaboran un programa de sustitución de ese herbicida dañino y le dan trabajo a la gente, nosotros ayudamos, porque sería más empleo para jornaleros agrícolas", aseveró.



El presidente mexicano aprovechó asimismo la pregunta para reafirmar la prohibición del maíz transgénico, fechada también para 2024, además de asegurar que tampoco permitirá la fracturación hidráulica para generar combustibles.