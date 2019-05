López Obrador dice que el acuerdo sobre el acero con EE.UU. fue un 'triunfo' de México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este sábado 18 de mayo del 2019 que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para que se retiren los aranceles a la importación de acero y aluminio fue un 'triunfo' de México.

En declaraciones a la prensa este sábado en el estado mexicano de Chiapas (sur) , López Obrador celebró el haber conseguido que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, haya eliminado los aranceles que impuso en junio de 2018 aduciendo motivos de “seguridad nacional”.



“Fue un triunfo de los negociadores del gobierno mexicano, un triunfo de la diplomacia. Hasta le dimos una ayudadita al gobierno de Canadá, no es por presumir, nos fue muy bien”, dijo el presidente izquierdista.



López Obrador confió en que ese acuerdo contribuya al desarrollo industrial de México y reiteró que la posición de su gobierno es “libre comercio sí, guerra comercial no”.



Canadá alcanzó un acuerdo similar con Estados Unidos, por lo que se espera que se agilice la ratificación del acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos, el T-MEC, alcanzado a finales de 2018 tras complicadas negociaciones.



El presidente mexicano realiza una gira de trabajo en Chiapas, donde la tarde del viernes 17 de mayo del 2019 durante un mitin anunció que estaba por comunicarse telefónicamente con un gobernante extranjero que no identificó.



El equipo de prensa de López Obrador no respondió a las solicitudes de información sobre esa llamada.



Medios locales publicaron este sábado 18 de mayo del 2019 que, según el jefe de la delegación negociadora mexicana, Jesús Seade, la llamada fue con Trump pero que la mala comunicación en el sitio donde se encontraba López Obrador frustró la conversación.



Estados Unidos es el principal socio comercial de México y es el destino de más del 80% de sus exportaciones.



La semana pasada, Estados Unidos impuso un arancel del 17,5% al tomate mexicano luego de que ambos países no lograran renovar un acuerdo que suspendía una investigación antidumping a las exportaciones de México.