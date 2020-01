Lluvias provocaron colapso de una casa y un muro en dos barrios de Quito

LEA TAMBIÉN

Dos deslizamientos estructurales se produjeron entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy, miércoles 22 de enero del 2020, en los sectores de Toctiuco y Alma Lojana, en el Centro Histórico y en el oriente de Quito respectivamente.

Las emergencias se reportaron durante las fuertes lluvias de ayer. Fabio Vélez, jefe de Gestión de Riesgos de la administración zonal Manuela Sáenz, informó que la estructura de una vivienda colapsó por falta de mantenimiento, en Toctiuco, al terminar la tarde de ayer.



Desde hoy temprano, cuadrillas de obreros y maquinaria del Municipio llegaron al punto para limpiar el sitio. “El predio ya fue expropiado por riesgos. Retiramos escombros en el filo de la quebrada. Se tapó la alcantarilla, se acumuló el agua y cedió el talud”, señaló. Técnicos de gestión de riesgos inspeccionaron la zona para evaluar los daños.



La vivienda afectada es de una sola planta. Para evitar más complicaciones a futuro, Vélez recomendó a los vecinos del sector que no boten basura en los sumideros y quebradas. Acotó que luego tienen previsto dirigirse al sector de Alma Lojana Alta para inspeccionar el deslizamiento estructural de un muro de piedras.



La emergencia ocurrió en una casa ubicada en las calles Cipriano y K. Los vecinos de allí contaron que escucharon un estruendo a las 02:30 de hoy. “Nos asustamos mucho, pensamos que era un temblor y salimos con linternas a ver lo que pasó, porque en la calle falta iluminación”, dijo José Vaca, coordinador del vecindario.

En ese instante notaron que el cerramiento de una vivienda se desplomó por la fuerza de la lluvia. Luego, Vaca se contactó con los dueños del predio y con el ECU 911, que envió un equipo de emergencias a inspeccionar el lugar. El dirigente pidió al Municipio de Quito que pavimente la calle Cipriano que es de tierra y no tiene aceras.



Explicó que el barrio tiene más de 30 años de existencia y las autoridades no les toman en cuenta.



Los moradores están preocupados. Sonia Vaca pidió a las autoridades que limpien rápido la tierra y los escombros porque, al parecer, unos perros se quedaron sepultados. “Andan sueltos en la calle y hay uno que no aparece”.



Situación del tiempo



Las precipitaciones se incrementarán hasta el 25 de enero del 2020 en varias localidades del callejón interandino y Quito, según el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).



Lo mismo ocurrirá en las estribaciones de la cordillera oriental y occidental. En varios sitios, las precipitaciones serán de moderada o fuerte intensidad, y podrán estar acompañadas de tormentas eléctricas. “Además se presentarán bancos de nieblas, sobre todo en las localidades situadas en las estribaciones de la cordillera”.



Con las lluvias reportadas en los últimos días, el Inamhi advierte que se podrían producir daños a estructuras por inundaciones, granizos o vientos fuertes. Asimismo, las rutas del transporte pueden verse afectadas.