Los llamados a la unidad toman fuerza en la centro derecha

Un día después de que se cierre el plazo para realizar los procesos de democracia interna, los pedidos de unidad en la centro derecha comienzan a tomar fuerza.

Este lunes 24 de agosto del 2020, el precandidato del movimiento Creo, Guillermo Lasso, dijo que este es el momento de estar unidos.



"Este es el momento de que olvidemos nuestras diferencias del pasado, este es el momento de concentrarlo en lo que nos une, este es el momento de que los ecuatorianos caminemos juntos", afirmó durante la presentación de sus candidatos para la Asamblea Nacional.



Consultado sobre si se refiere al exalcalde Jaime Nebot, dijo que siempre ha estado, está y estará dispuesto a conversar con todos los ecuatorianos que pongan por delante el interés del país y por encima de diferencias personales.

"No tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Saadi, ningún inconveniente".



Esta declaración se originó tras conocerse que el Partido Social Cristiano (PSC) mocionó a Cristina Reyes como su carta presidencial. Sin embargo, durante las primarias la lista 6 aprobó autorizar a la directiva nacional del partido para concretar alianzas políticas para todas las dignidades de elección popular a nivel nacional y también alianzas provinciales para asambleístas.



Reyes confirmó este lunes 24 de agosto que hay apertura para diálogo, sin embargo no adelantó detalles.



También el precandidato por Justicia Social, Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, dijo que tras haber hecho un llamado a la unidad ha recibido varias llamadas que incluyen al socialcristianismo.



En una entrevista en Ecuavisa, este 24 de agosto, afirmó que hace un llamado a la unidad para que los ecuatorianos trabajadores y honestos se unan contra los "políticos pillos".



No obstante, dijo no estar de acuerdo en una "unidad de la derecha contra la izquierda o el socialismo porque eso significa seguir dividiendo al pais".