Lineamientos para reutilización de textos escolares se publicaron en el Registro Oficial; los libros se entregarán hasta noviembre

En el Registro Oficial de este lunes 12 de octubre del 2020 se publicaron los Lineamientos para reutilización de textos escolares entregados de forma gratuita por el Ministerio de Educación en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal y fiscomisional. Estos se remitieron por parte de la Cartera el pasado 10 de septiembre, a través del Acuerdo Ministerial 00041.

En el Acuerdo consta que el procedimiento de reutilización se llevará a cabo en la misma institución educativa, salvo que se justifique técnicamente el traslado a otros planteles. “La reutilización se realizará respetando la vigencia de la cesión de derechos de impresión, reproducción y distribución de contenidos adquiridos a cualquier título por el Ministerio de Educación”, dice el documento.



Padres de familia del régimen Sierra-Amazonía consultados por este Diario señalaron que no han recibido los libros. En las instituciones fiscales de sus hijos, aseguraron, les pidieron entrar a la página recursos2.educacion.gob.ec para acceder a los textos en su versión digital.



La distribución de los textos escolares se inició el 29 de septiembre y concluirá en noviembre, se informó desde el área de Comunicación del Ministerio de Educación. Esta se realiza con prioridad en las áreas rurales del país.



El proceso de reutilización de textos escolares, dicen los lineamientos, empieza con la entrega de los mismos. Los distritos educativos los entregan a la máxima autoridad de las instituciones educativas, que verifican que la cantidad esté en relación con el distributivo de estudiantes por nivel. Este funcionario entregará los libros a los docentes tutores, quienes a su vez los harán llegar a sus estudiantes, a través de sus representantes.



Durante el año escolar, cada docente tutor realizará actividades de sensibilización para el cuidado de los textos escolares y verificará quimestralmente el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones, se lee en el Acuerdo Ministerial.



En caso de pérdida, destrucción o deterioro no producido por su natural uso, el representante tendrá la obligación de pagar el valor del texto escolar, conforme lo establece el artículo 375 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.



La autoridad educativa nacional a través de la Dirección Nacional de Recursos Educativos, realizará la reposición de textos escolares impresos, en caso de existir libros que, por su uso constante, se encuentren deteriorados y no puedan ser utilizados, o por el incremento de la oferta educativa, de ser el caso, realizando los trámites administrativos correspondientes para proceder a la contratación del servicio de impresión de nuevos textos escolares, dice la norma.