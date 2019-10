Limpiaparabrisas extranjeros ofrecen disculpas públicas por insultar a policías y funcionarios municipales durante un operativo efectuado en Quito

LEA TAMBIÉN

A las 08:00 de este martes 1 de octubre del 2019, cuatro personas extranjeras que trabajan como limpiaparabrisas ofrecieron disculpas públicas a la Policía Nacional y autoridades del Municipio de Quito. Ocurrió durante una ceremonia efectuada en las instalaciones del Regimiento Eugenio Espejo, localizado en las avenidas Mariana de Jesús y Mariscal Sucre, en el noroccidente de la capital.



El pasado viernes 27 de septiembre, el grupo policial del Distrito Eugenio Espejo, conformado por cuatro uniformados, realizó el operativo del espacio público denominado Limpiaparabrisas, en conjunto con funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y agentes metropolitanos.



Según la Policía, durante la tarea, Carlos C., Jhon R., Kevin M. y Johnny C. reaccionaron de forma agresiva, “gritando de modo ofensivo epítetos a los servidores públicos que intervinieron en el operativo”. Luego ellos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.



Los hombres cometieron una infracción de cuarta clase, según la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes, Paulina Sarzosa. Al final de la audiencia, se ordenó que se ofrezcan disculpas públicas al subteniente Santiago Malla, el suboficial segundo Víctor Sánchez, el sargento segundo Óscar Robalino y el cabo primero Juan Quilachamín. También para el abogado Patricio Rodas, de la Agencia Metropolitana de Control, y el agente metropolitano Edwin Pastaz.



Lo hicieron en los patios del Regimiento Eugenio Espejo ante los uniformados que pertenecen al grupo que intervino en el operativo y las autoridades de la AMC.



Jhonny C. dijo: “me presento hoy aquí a ofrecer disculpas a la Policía del Ecuador y al general con el que tuvimos inconvenientes. Prometo no volver a faltar el respeto al uniforme del Ecuador y a ningún funcionario público”.



Carlos C. saludó a los presentes y expresó: “ofrezco mis disculpas públicas al uniforme glorioso de la Policía Nacional, en especial al grupo de élite que se encontró en el operativo con el señor de la Agencia Metropolitana de Control que está presente”.



Los otros dos también ofrecieron disculpas. Prometieron que no volverán a cometer una falta similar.