Líderes de la Unión Europea respaldan nuevo acuerdo del ‘brexit’ sin mencionar posible extensión

Los líderes de los Veintisiete respaldaron el jueves 17 de octubre de 2019, el acuerdo logrado con el Reino Unido para su salida ordenada de la Unión Europea (UE), sin abordar en sus conclusiones la posibilidad de que el 'brexit' sea extendido más allá del 31 de octubre si el Parlamento británico rechaza el pacto.

Los líderes "respaldaron" el nuevo acuerdo, cerrado hoy mismo, sobre la retirada del Reino Unido de la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, según un anexo a las conclusiones de la cumbre, que se celebra este jueves y mañana, viernes, en Bruselas.



"Sobre esta base, el Consejo Europeo invita a la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE a dar los pasos necesarios para garantizar que el acuerdo pueda entrar en vigor el 1 de noviembre de 2019 para proporcionar una retirada ordenada", se indica en el documento.



Además, el Consejo Europeo dio su aprobación a la nueva declaración política que ha sido negociada en paralelo al acuerdo y que "presenta el marco para la futura relación entre la UE y el Reino Unido".



"El Consejo Europeo reitera la determinación de la Unión de mantener una relación lo más cercana posible con el Reino Unido en el futuro, en línea con la declaración política", subrayaron los líderes.



Según indicaron, el enfoque de la Unión Europea "seguirá siendo definido por las posiciones y principios generales en las anteriores directrices acordadas por el Consejo Europeo".



Por último, los líderes reiteraron su gratitud al negociador jefe de la UE para el 'brexit', el francés Michel Barnier, por "sus incansables esfuerzos".



Tras cerrar hoy los equipos negociadores un acuerdo satisfactorio para ambas partes en lo que se refiere a la protección del mercado interior comunitario y la necesidad de evitar levantar una frontera física en la isla de Irlanda, las miradas ahora están puestas en qué hará el Parlamento británico, que rechazó hasta en tres ocasiones el acuerdo previo, que fue negociado por la anterior primera ministra británica, Theresa May.



En cambio, fuentes comunitarias dejaron claro que los líderes no tenían previsto abordar en sus conclusiones la posibilidad de extender el plazo para la retirada del Reino Unido de la UE, en caso de que el acuerdo no logre el respaldo del parlamento británico.



"Es muy pronto para hablar nada sobre una extensión", dijeron las fuentes.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dejó hoy claro que "si tenemos un acuerdo, tenemos un acuerdo" y que "no hay acuerdo para una prolongación".