'La reina del sur', condenada por drogas en 2015, queda libre en Estados Unidos

La guatemalteca Marllory Chacón, alias "La reina del sur", que en 2015 fue condenada en Estados Unidos a 12 años de cárcel por narcotráfico, está ya en libertad bajo fianza en el sur de Florida, según una investigación de la cadena hispana Univision.

Marllory Dadiana Chacón Rossell, de 47 años, salió de la cárcel el pasado 27 de febrero del 2019 "gracias a que consiguió reducir su pena por colaborar con el gobierno de Estados Unidos".



"Primero afrontaba 26 años de prisión por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, pero logró que le redujeran la condena a 12 años, luego consiguió que se la dejaran en cinco y ahora está libre bajo fianza", resume el canal en su web.



Chacón lideró una organización de narcotráfico que movía cocaína desde Guatemala a Estados Unidos mediante negocios con carteles de la droga de Colombia y México.



Su apodo coincide con el título de una novela del escritor español Arturo Pérez Reverte y el de una serie televisiva interpretada por la mexicana Kate del Castillo, que retomará el personaje a partir del próximo 22 de abril, fecha en la que arranca en Estados Unidos la segunda temporada.

El abogado de "La reina del sur" guatemalteca, William Barzee, confirmó a Univision Investiga que "fue liberada en un esquema de dos años de liberación supervisada. No está bajo custodia". Foto tomada de El Heraldo de Honduras

Sin embargo, se cree que tanto la novela como la serie están inspiradas en la mexicana Sandra Ávila Beltrán, la mujer que, por muchos años, controló el pase de la droga de Suramérica hacia Estados Unidos y que era apodada, no "La reina del sur", sino "La reina del Pacífico".



El abogado de "La reina del sur" guatemalteca, William Barzee, confirmó a Univision Investiga que "fue liberada en un esquema de dos años de liberación supervisada. No está bajo custodia".



"Sus abogados fuimos capaces de convencer al juez de que ella estaba diciendo la verdad y que cumplía todos los requerimientos para ser liberada", añadió Barzee sin precisar el monto de la fianza fijada por el juez Adalberto Jordan.



Su expediente judicial está lleno de documentos que están vedados al público y poco se sabe de a quién delató o qué información dio a cambio de quedar libre. Incluso la audiencia en la que recibió sentencia en 2015 se hizo a puerta cerrada, según Univision.



Una persona familiarizada con su colaboración le dijo a Univision que los beneficios concedidos a Chacón no parecen desproporcionados en relación con el valor de la información que condujo a la apertura de varias acusaciones.



"Ella le dio dedo (acusó) a narcos y empresarios fuertes de Centroamérica", dijo la fuente que prefirió el anonimato.



Lo que sí se conoció es que el testimonio que "La reina del sur" dio en 2016 en el juicio a los hermanos Eliu Elizander y Waldemar Lorenzana Cordón, que habían sido sus socios, fue decisivo.



Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 2018 al ser encontrados culpables de transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos en combinación con el cartel de Sinaloa.



Por ese testimonio se supo que Chacón tiene título de bachiller y tres años de estudios universitarios de sicología, y que se entregó voluntariamente a las autoridades de EE.UU. en 2012.



En señal de sus buenas intenciones de cooperación, la narcotraficante entregó USD 1 millón que fueron incautados por el gobierno de Estados Unidos.