Comisión recomienda ratificarse en 6 de las 26 observaciones del Ejecutivo en Ley de Comunicación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea terminó ayer, jueves 24 de enero del 2019, con el análisis del veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación, que fue remitido el viernes pasado.

La mesa legislativa resolvió allanarse en 20 objeciones presentadas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto de 6 artículos del proyecto de cambios a esa norma.



El informe, que no es vinculante para el Pleno de la Asamblea, fue aprobado con cinco votos a favor y dos abstenciones en la Comisión.



La mesa legislativa sugirió ratificar el texto original aprobado en el Pleno en 6 artículos referentes a la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación; la integración, designación y atribuciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), que incluye a representantes de las universidades, de organizaciones de pueblos y nacionalidades, trabajadores de comunicación, de los medios públicos, comunitarios, privados, de organizaciones sociales.



Así mismo, respecto de las acciones afirmativas para los medios comunitarios; y, mantener el artículo 98 relacionado con la prohibición de que la publicidad en medios audiovisuales sea producida en el exterior.



Se allanaron en 20 artículos en lo que tiene que ver con el objeto y ámbito de la ley. El Ejecutivo propone agregar la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar recibir y definir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación; así mismo, el principio de acción afirmativa a fin de que el Estado respete y estimule el uso y desarrollo de idiomas ancestrales en los medios de comunicación.



También, acogerán la observación sobre la información de circulación restringida, por la cual no podrá circular libremente a través de los medios de comunicación información que esté protegida expresamente en la ley.



Igualmente, en lo relativo al derecho a la comunicación intercultural y plurinacional para que sea prioritariamente realizada por los titulares de derechos colectivos.



Así mismo, en la conformación del sistema de comunicación social prevé que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación será el ente encargado.

Aceptan la propuesta del Mandatario sobre los requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo de Regulación, entre ellos, que por un año no pueden ejercer funciones de administración o gerencia de los medios de comunicación, no tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente de la República; no estar incurso en las prohibiciones establecidas en la Constitución.



Igualmente, que el Consejo de Regulación tendrá un Consejo Consultivo, como mecanismo de asesoría de carácter no vinculante, en los procesos de formulación de políticas en materia de información y comunicación.



En cuanto a la definición de los medios privados, determina que su objeto es la prestación de servicios comerciales de divulgación o intercambio de contenidos, de su propia creación o provistas por terceros, a través de diversas plataformas tecnológicas de comunicación, detalló en un comunicado la Asamblea.



El asambleísta César Carrión, quien integra la Comisión, sugirió que al interior del Pleno la votación de las ratificaciones y allanamientos sean por separado.