El opositor Leopoldo López no ha planteado salir de Venezuela

El opositor venezolano Leopoldo López, acogido por el embajador de España en Caracas desde hace 20 días, no se ha planteado salir de Venezuela, sino que continúa en el país para seguir luchando por la libertad, según dijo hoy lunes 20 de mayo del 2019 su padre en declaraciones en Madrid.

Leopoldo López padre confía en que la situación de Venezuela y, por tanto, la de su hijo, se van a resolver pronto para regresar al camino de la democracia y las elecciones libres.



"Hasta ahora Leopoldo no ha planteado, ni lo ha discutido conmigo, salir de Venezuela. Él está en Venezuela porque quiere seguir luchando por la libertad, la reconducción hacia la democracia", precisó López, que concurre como candidato del Partido Popular español (conservador) en las elecciones europeas del próximo domingo.



Explicó que su hijo tuvo la oportunidad de salir para evitar el proceso judicial "verdaderamente injusto" que lo condenó a casi 14 años de prisión. "No lo hizo entonces, ahora tampoco", apostilló.



Su hijo cumplía la pena en arresto domiciliario en Caracas hasta que fue liberado el 31 de abril por un "indulto" del presidente interino Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional.



Recordó que su hijo, su esposa y su hija menor están como "huéspedes" en la residencia del embajador español, donde goza de "plana libertad" y puede usar medios electrónicos de comunicación, aunque el Gobierno español le pidió que no haga actividad política desde la sede diplomática.



Está "bien seguro", según el padre, quien confía en que España siga dándole la protección concedida hasta ahora, según dijo en un coloquio previo sobre el papel de Europa para recuperar la democracia en Venezuela, organizado por Madrid Foro Empresarial y Deusto Business School.



Leopoldo López también lamentó las dificultades que encuentran los ciudadanos venezolanos emigrados a España para conseguir el estatus de asilado, cuando son personas que se han visto obligadas a salir de su país por la crisis política y económica.



Apuntó que trabajará en el Parlamento Europeo para pedir a los Gobiernos europeos que agilicen y flexibilicen los trámites de asilo si resulta elegido eurodiputado el domingo próximo.



López también dijo que la paz en Venezuela, como en el mundo civilizado, no se debe conseguir por las armas, sino por el diálogo, y defendió la sanciones a los jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro para que dialogue de verdad, no con engaños.



El diplomático venezolano Fernando Gerbasi aseguró que el interés de España en Venezuela no es solo político, sino económico por sus empresas establecidas allí y las que puedan participar en la reconstrucción del país.

España es la voz de Iberoamérica en la Unión Europea, y si su gobierno "no tiene claridad, tampoco la tendrán los países europeos", comentó.



Apuntó que el "error" de España es no haber llevado a la Unión Europea a conversar, al menos, con el Grupo de Lima para entender lo que pasa realmente en Venezuela.