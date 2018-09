Lenín Moreno llama escandaloso e inmoral al manejo de farmacéuticas, en su intervención ante la ONU

LEA TAMBIÉN

“Es escandaloso, injusto e inmoral, escandaloso, injusto e inmoral, que el acceso a medicamentos que salvan vidas muchas veces se vea limitado porque se privilegia la propiedad intelectual y las ganancias de las grandes farmacéuticas en lugar del derecho que tienen todos los seres humanos a la salud”, denunció el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, este martes 25 de septiembre del 2018, en el podio del 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.



En el marco de la Asamblea General está previsto que se traten, al más alto nivel, la lucha contra la tuberculosis y el embate de las enfermedades no transmisibles. “Es mi deseo, el compromiso de todos y en particular de Ecuador que de estas discusiones se desprendan acuerdos y compromisos de acciones concretas”, dijo Moreno.



“Es en este tipo de discusión que la ONU cobra sentido en el diario vivir de los ciudadanos del mundo. Mientras más nos esforcemos en que nuestras Naciones Unidas toquen la vida de la gente, más la fortaleceremos de cara al futuro”, enfatizó el mandatario ecuatoriano, quien también defendió el régimen democrático que él preside en Ecuador.



“Nuestra América Latina, tiene el gran desafío de consolidar su democracia, luego de que varios países, vivimos Gobiernos autoritarios, corruptos y populistas”, señaló Moreno en un discurso en el cual también se refirió a la migración de Venezuela y al bloqueo de EE.UU. a Cuba.



“Los derechos pueden garantizarse, en el marco de las instituciones sólidas, con amplia libertad de expresión, con alternancia en el poder, que son los elementos fundamentales de las democracias sólidas”, dijo Moreno, en el 73 período de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York. Estados Unidos.



“Mi Gobierno mantiene sus valores democráticos en cada acción y decisión, preserva el compromiso con los preceptos originarios de las Naciones Unidas (...) No creemos ni utilicemos organizaciones regionales para defender sistemas anacrónicos, perversos y dictatoriales, como los vimos nacer y morir en las últimas décadas”.



El Presidente de Ecuador, al referirse a la crisis venezolana, exhortó al régimen de Nicolás Maduro y al pueblo de ese país para que “resuelvan su crisis con un diálogo nacional, franco e inclusivo”. E invitó a los países de la región a ser “solidarios” con los migrantes venezolanos.

“Nadie migra por voluntad propia, lo hacen porque se ven obligados”, dijo Moreno, al señalar que Ecuador recibe y atiende diariamente a 6 000 ciudadanos venezolanos. “Hemos destinado más de 50 mil vacunas y hemos realizado miles de chequeos de salud a niños y mujeres embarazadas”.



“Debemos tomar conciencia de que la inclusión no tiene fronteras y de que el derecho del otro, a la vida y a la felicidad, no termina donde empieza el mío. Ambos derechos son parte consustancial del ser humano”.



“Vemos a los que solo encuentran barreras para salir adelante, inclusive para vivir. barreras de distinto tipo: maltrato, xenofobia, racismo, injusticia, machismo, inequidad”, señaló el Presidente.



Moreno, que empezó su intervención a las 09:11 de este martes y estuvo 25 minutos en el podio de la ONU, habló también del bloqueo económico que vive Cuba. “Se nos hace imposible comprender, que se bloquee la posibilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Quizá porque fuimos jóvenes idealistas, y seguimos siendo adultos inconformes, no entendemos cómo las grandes potencias gastan en armas, en vez de invertir en el desarrollo de los pueblos”, dijo el Mandatario de Ecuador y las cámaras enfocaron a las autoridades de Washington y La Habana, presentes en el foro mundial.



“Colegas y hermanos del mundo. Esta Institución (ONU) es el símbolo vivo más importante del compromiso mundial por la paz. Como Presidente, sé que la paz está en trabajar por los más necesitados, en lograr que todos, sin excepción, sean libres para alcanzar sus sueños”, dijo Moreno, quien presentó su plan de Gobierno.



“Nuestro plan de Gobierno se llama Toda una Vida, porque eso es lo que somos y finalmente hacemos: toda una vida viviendo para acertar, equivocarnos, soñar, construir y amar”. Se llama Toda Una Vida porque queremos atender al ser humano, desde su concepción, hasta su partida, dijo.