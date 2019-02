Lenín Moreno tendrá la última palabra en eventual extradición de Paul Ceglia, en el caso Facebook

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tendría la última palabra en caso de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de paso a la extradición de Paul Ceglia, el diseñador de paginas web que reclama a Mark Zuckerberg la mitad de Facebook.

Así lo aseguró este viernes, 8 de febrero del 2019, Roberto Calderón, uno de los abogados del estadounidense, que está detenido en Ecuador desde el año pasado y quien afronta un juicio en EE.UU. por presunto fraude.



El letrado señaló que continúan a la espera del resultado a la audiencia de apelación del pasado lunes 4 de febrero de la sentencia que el pasado mes de noviembre concedió la extradición a Estados Unidos.



Pero recordó que "en materia de extradición, la última palabra la tiene el Ejecutivo por ser una decisión soberana de los Estados y por ser, el manejo de la política exterior, una de las funciones del poder ejecutivo".



Para el letrado, la extradición "es un tema administrativo, no penal ni civil".



"Se hace un juicio para permitir que la persona pueda tener sus mecanismos de defensa, se emite una sentencia de extradición, pero al final, la última palabra, de acuerdo a la ley, la tiene el presidente de la República", insistió.



Ello no implica una interferencia de funciones pues "quien maneja la política internacional es el presidente, no el sistema de justicia", argumentó.



Los abogados de Ceglia pidieron la audiencia después de que el pasado 15 de noviembre la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, aprobase su extradición.



Calderón confirmó entonces que el proceso de extradición respondía a un "delito de fraude electrónico" y no por el cargo de fraude postal por el que también ha sido investigado su cliente en EE.UU.



De 45 años y diseñador de páginas web, el estadounidense huyó en 2015 de un juicio por presunto fraude y extorsión al fundador de Facebook, a quien exigió la mitad de la empresa tecnológica por haber colaborado supuestamente en su desarrollo, trama que recoge la película 'La Red Social' (2010).



Lo hizo cuando se encontraba bajo arresto domiciliario, librándose del grillete electrónico que le mantenía bajo el control y la custodia de la justicia de su país.



Desde entonces se desconocía su paradero y solo en agosto del año pasado pudo ser detenido en Ecuador, donde desde entonces trata de eludir los mecanismos de extradición.



El estadounidense llegó al país andino en 2017 con su esposa y dos de sus hijos menores, y en Ecuador tuvo el año pasado a un tercero (Orión), lo que la defensa considera puede beneficiarlo pues, entre otras situaciones, está en curso un juicio por pensión de alimentos.



Dentro de ese caso, una jueza ha prohibido a Ceglia salir del país por lo que si se da paso a la extradición, la disposición se contrapondrá con la decisión que "protege los derechos de un niño ecuatoriano".



La ley ecuatoriana establece el llamado "interés superior del menor", es decir "que está por encima de otros intereses y asuntos", sostuvo el letrado.



Y advirtió que con base en ello, si se extradita a Ceglia, su hijo Orión, podría demandar (a través de su madre), incluso internacionalmente, al Estado ecuatoriano "por denegación de justicia".



Ceglia llegó a exigir en 2010 a Zuckerberg el 84% de la red social, un porcentaje que luego rebajó a un 50 %, una cifra aún multimillonaria.



Al hacerlo presentó un contrato con Facebook que supuestamente firmó en 2003, aunque los investigadores estadounidenses, según documentos judiciales, secundaron la versión de la red social y constataron que Ceglia había falseado documentos para conseguir sus objetivos.



Dos años después, en 2012, el diseñador web fue acusado formalmente de fraude en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York donde debía afrontar un juicio, del que terminó huyendo en 2015 con su mujer, los dos hijos que tenía entonces y su mascota.