Lenín Moreno: 'No he intervenido nunca en la justicia; solo creo que como ciudadano puedo manifestarme'

El presidente Lenín Moreno calificó de "excelente" la iniciativa de la Fiscal General Diana Salazar y la ministra de Gobierno María Paula Romo "de formar una Fuerza de Tarea Conjunta que actúe de manera rápida para detectar y sancionar actos de corrupción. Está dando resultado".

Sin embargo, dijo el Mandatario, la Fiscal ha expresado "un llamado inquieto (...) de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera adecuada".



"No he intervenido nunca en la justicia", dijo además el Presidente. No obstante, considera que "como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también actúe con esa frecuencia de trabajo, como lo están haciendo la Fiscalía y el Gobierno". Esto lo dijo durante el Gabinete Ampliado llevado a cabo en Quito y Guayaquil la mañana de este viernes 5 de junio de 2020.

Está en manos de la Justicia impedir -de frente y sin recelo- la impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Por favor, ¡NO DEFRAUDEN AL PAÍS! De lo contrario, estaremos condenados a sufrir la corrupción. pic.twitter.com/F5uF3b20r8 — Lenín Moreno (@Lenin) June 5, 2020



En mensaje fue compartido a través de la cuenta de Twitter del Jefe de Estado. "Está en manos de la Justicia impedir -de frente y sin recelo- la impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Por favor, ¡No defrauden al país! De lo contrario, estaremos condenados a sufrir la corrupción", escribió en la publicación.



“Necesitamos que los organismos de control hagan la investigación libre y autónoma de los actos de corrupción del pasado, presente y los que puedan pasar en el futuro. Lastimosamente vemos que la corrupción está enraizada en personas que han perdido la perspectiva de lo duro que esto afecta a los ciudadanos más vulnerables del Ecuador. Hago un llamado a la justicia -nunca he interferido, me manifiesto como ciudadano- que siga ese mismo ritmo, actúe con esa misma frecuencia como lo hace la Fiscalía y lo hace el Gobierno”, aseguró Moreno en esta cita, según cita un boletín emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.



Por otro lado, el vicepresidente Otto Sonnenholzner acotó que “se trata de que jamás se permita que en Ecuador se esconda y, peor, se haga homenaje

a la corrupción. La única forma de evitar que esto se repita es que no exista impunidad”.



Las declaraciones se dan en el contexto de varias detenciones de personajes públicos que se llevaron a cabo esta semana. Entre estos se encuentran Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, quien es investigado por el supuesto delito de tráfico de influencias, el expresidente Abdalá Bucaram, investigado por presunto peculado y delincuencia organizada, así como por tráfico de armas, después de que la Policía hallara un arma de fuego no autorizada en el domicilio del exmandatario.



El pasado jueves 4 de junio, la Fiscal General expresó "profunda preocupación" por las decisiones de los jueces con respecto a las detencionesMorales y Bucaram. Esto, puesto que los magistrados dispusieron que el expresidente Abdalá Bucaram cumpliera arresto domiciliario y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fuese liberado con un grillete.

El sistema de justicia es un engranaje: si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde #FiscalíaEc estamos cumpliendo con nuestra obligación; ojalá todos los demás lo hagan. https://t.co/lB9yzjwhu0 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 4, 2020



“El sistema de justicia es un engranaje”, enfatizó la fiscal general del Estado, Diana Salazar y continuó: “Sin una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde la Fiscalía estamos cumpliendo con nuestra obligación; ojalá todos los demás lo hagan”.



En un comunicado, la Fiscalía de Ecuador resaltó que el arresto domiciliario para Bucaram se dictó pese al pedido de los investigadores para que se dicte una orden de prisión en un centro de rehabilitación. “Si bien la prisión preventiva es excepcional también existen parámetros que los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos”, dice la Fiscalía.



“Las víctimas de los reprochables actos de corrupción demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerárquicos, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en impunidad”.