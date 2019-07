El presidente Moreno se refirió la decisión del Cpccs de revisar el nombramiento de la Corte Constitucional

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno dijo que tiene "la obligación de respetar y hacer respetar el orden constituido" respecto a la decisión de cuatro de siete miembros del Cpccs de revisar el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Las declaraciones las hizo la noche de este viernes 19 de julio del 2019 durante una cadena nacional.

El Primer Mandatario dijo que ha sido "cauto" al no pronunciarse sobre la "controversia en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social". Pero que considera que el respeto a la independencia de todas las funciones del Estado es un principio fundamental. "Cuando la institucionalidad del país se ve amenazada, es preciso pronunciarse", agregó.



Respecto a la decisión de cuatro de siete miembros del Cpccs de revisar lo actuado por el anterior Consejo, a través de una comisión, dijo "Debo recordarles que ese tema ya fue resuelto por la Corte Constitucional que es la única instancia que tiene la potestad para decidir sobre esta materia; y en mi calidad de Presidente Constitucional de la República, y Jefe de Estado, tengo la obligación de respetar y hacer respetar el orden constuido".



El presidente Moreno indicó que el país no puede "retroceder en esa reinstitucionalización que tanto trabajo ha demandado".



La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) decidió ayer 18 de julio del 2019 acatar tres medidas cautelares, para frenar la conformación de una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC). Además, resolvió deshacer el nombramiento de ese ente.



Luego de esa votación, la mayoría conformada por Victoria Desintonio, Rosa Chalá, Wálter Gómez y el presidente del ente, José Tuárez, apoyó una moción para retirar ese punto del acta de la sesión del pasado 10 de julio. De esta forma se perfeccionó el trámite para que no haya un incumplimiento al dictamen de la CC, que especifica que los actos del Consejo transitorio están blindados para su revisión.