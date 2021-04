Guillermo Lasso dice que tiene avanzado un proyecto para reformar la LOES y que los ricos pagarán impuestos en su Gobierno

“Decidí venir este primer día a la ciudad de Quito, donde nació mi padre, para agradecerle a los quiteños, a la provincia de Pichincha, a la Sierra y a los pueblos y nacionalidades que nos dieron su apoyo en este triunfo que es de todos los ecuatorianos”. Así inició el presidente electo, Guillermo Lasso, una rueda de prensa en la capital, un día después de la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador.

Pasadas las 16:30 de este lunes 12 de abril del 2021, Lasso hizo un repaso general a las que serán sus primeras acciones al frente de Carondelet y dio pistas de la estructura de su equipo de Gobierno.



Confirmó que Andrés Arauz, excandidato presidencial de Unes, lo felicitó vía telefónica y confesó que lo tomó por sorpresa. Cree que esa llamada fue una muestra de respaldo a la institucionalidad democrática.



Sobre el pedido de Arauz de “parar la persecución política”, apuntó que en su Gobierno no habrá persecución ni injerencia en la justicia. “No perseguiremos absolutamente a nadie, eso se ha terminado en el Ecuador”.



Lasso hizo un llamado a la unidad, en beneficio del país. “Quiero extender mi mano y decir que mis brazos están abiertos para toda la sociedad civil, a los líderes políticos sin excepción, el momento que vive el Ecuador requiere de un Gobierno de unidad”.



También dio unas pinceladas a su política tributaria. Mencionó que a “aquellos a los que les va bien en la vida” tendrán que pagar impuestos. “No puede alguien decir soy un empresario, y cuando voy a la página del SRI tienen diez años sin pagar un centavo de impuestos. Todos debemos de contribuir, compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan, con los sectores más vulnerables”.



En relación a su equipo de ministros, Lasso adelantó que Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín serán los encargados de encaminar el proceso de transición con la administración saliente. Pero no adelantó nombres de potenciales ministros. “Poco a poco informaré cómo estará integrado el Gabinete”.



Reiteró que su prioridad en los primeros 100 días de administración será vacunar a nueve millones de ecuatorianos contra el covid-19, como ofreció en campaña. Dijo que en estos días realizó contactos en el exterior para preparar una visita personal a los laboratorios “a efectos de asegurarme de la provisión de vacunas”.



Como una de sus primeras acciones, anunció que presentará un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), para viabilizar su propuesta de eliminar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).



Dijo que dicho documento está “muy avanzado” y que permitirá que cada estudiante de bachillerato aplique a la universidad que quiera. Explicó que la idea es dotar de mayor autonomía a los centros de educación superior, para que puedan crear carreras, abrir sedes e implementar modalidades de educación en línea “sin pedirle permiso al Gobierno”.



En la rueda de prensa también se refirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). "He dicho públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir. Una democracia liberal está compuesta por tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial".



Lasso dijo que "mi compromiso será un llamado a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana".

​