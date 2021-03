Lasso enfatiza su propuesta de diálogo y defiende su aparición en TikTok

Guillermo Lasso, candidato a la Presidencia por la alianza CREO-PSC, empezó la semana con un diálogo radial, este lunes 1 de marzo del 2021. En ese espacio defendió su propuesta 'Ecuador del encuentro', enfocada en el diálogo.

"El diálogo es el punto de partida, pero no un diálogo eterno donde no concluyes en nada...", argumentó.



Uno de los temas que abordó es el sanitario. Lasso reveló que el pasado jueves 25 de febrero mantuvo una conversación con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para recabar su experiencia en el proceso de vacunación en el país.



"Me dijo que a pesar de haber firmado el Covax, el convenio de la ONU para el acceso igualitario de las vacunas, y de recibir las vacunas que nos corresponden, en mayo de 2020 decidió comprar vacunas para Chile y habló con los laboratorios para que se comprometan a entregar las vacunas...", relató.



De ahí que, según Lasso, para tener un proceso exitoso de vacunación en Ecuador, es necesario asegurar la mayor dotación de vacunas. "Ese es el problema de este gobierno actual, que no ha tenido la vacuna y si la ha tenido es a cuentagotas...".



La semana pasada, el candidato a la Vicepresidencia, Alfredo Borrero, inició un viaje a varios países de la región y de Europa para reforzar el plan de vacunación en Ecuador e inmunizar a más de 9 millones de ecuatorianos en cien días.



Otro de los temas que abordó fue la problemática del sistema carcelario y la necesidad de una reforma en manos de “un gobierno que actúe con responsabilidad.



Durante la entrevista, Lasso también se refirió al revuelo que causó haber usado zapatos rojos y un atuendo menos formal en el encuentro con un medio de comunicación.



Aseguró que la decisión de usar ese vestuario fue espontánea; y, que al final fue "aprobado" por su esposa María de Lourdes Alcívar.



"La idea era vestirme como a mí me provoque vestirse y vivir un día tranquilo y relajado, no era mi propósito llegar a los jóvenes, ni a los viejos, ni a las mujeres. Ese día me levanté y mi esposa me dijo: 'te ves muy bien como te has vestido', y claro le gustó a mi esposa, qué más...".



Además, minimizó algunas críticas por haber incursionado en la red social TikTok con un video que supera los 3 millones de reproducciones, aún después de haber dicho que no lo haría.



Allí reconoció que había estado prejuiciado, sin conocimiento pleno, al decir que esa plataforma era exclusiva de adolescentes y que no era su intención invadir ese espacio de los menores.