Guillermo Lasso asumirá las riendas políticas del movimiento Creo por el retiro de César Monge

El precandidato presidencial Guillermo Lasso asumirá “las riendas” del movimiento político Creo. Esta decisión surge luego de que César Monge anunciara que haría una pausa en su vida política para enfrentar un cáncer en su sistema digestivo, con lo que dejaba la presidencia nacional de la organización política.

“César es un gran luchador y, como cada batalla en su vida, estamos seguros que saldrá victorioso. Le reiteramos nuestro apoyo a él y a su familia, y le deseamos pronta recuperación”, reza el movimiento en un comunicado difundido este lunes 20 de julio del 2020.



En el documento, también se establece que, ante ese escenario, Lasso asume la responsabilidad de la organización que ha participado en dos procesos electorales presidenciales, en el 2013 y 2017.



Lasso también informó que vía zoom se reunió el domingo con más de 800 miembros de Creo para juntar fuerzas en oración y pensamiento a favor de la salud de Monge.



“Mientras dure la ausencia temporal de César, asumiré personalmente las riendas políticas del movimiento Creo”, afirmó.



Monge anunció el pasado 18 de julio que se tratará de un cáncer digestivo. “Hoy lamentablemente debo hacer un paréntesis en este camino para enfocarme en salvar mi vida frente a un cáncer que afecta mi sistema digestivo. He tomado la decisión de escribir esta nota pública, pues no quiero dejar de actuar como siempre lo he hecho, con frontalidad y transparencia, más aún frente a la adversidad”.