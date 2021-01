Con lápidas hacen campaña de sensibilización por covid-19 en Bogotá

El elevado número de fallecimientos y contagios a causa de la pandemia del coronavirus llevó a la alcaldesa de una zona de Bogotá a iniciar una campaña pedagógica que incluyó el uso de lápidas para crear conciencia del peligro de la covid-19.

La iniciativa denominada "el covid-19 mata, que no se lleve tu vida" basó su estrategia en incluir el uso de lápidas negras en las que van escritos con color blanco los nombres de más de 800 personas de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, que han fallecido a causa de la pandemia.



"Luego de nueve meses que estamos en esta pandemia, viviéndola en nuestra localidad, en nuestro distrito, era el momento de diseñar una campaña diferente, una campaña que prioriza las acciones de cultura ciudadana, de autocuidado en todos los habitantes de Bosa pero generando un impacto realmente de conciencia, de vida, de valorar ese sacrificio que estamos haciendo para cuidarnos", dijo la alcaldesa local de Bosa, Lizeth González Vargas.



Desde el pasado 15 de enero, Bosa entró en cuarentena estricta, con un registro de 2 285 casos activos y 863 fallecidos por covid-19.

"Nuestro objetivo es salvar vidas y para eso la estrategia es fortalecer todos los días la pedagogía del autocuidado a través de acciones de cultura ciudadana", dijo González.



Añadió que el propósito de la Administración local no es imponer sanciones económicas o cerrar establecimientos de comercio.



Por otro lado, Jessica, una mujer que vive en la localidad, afirmó: "Me parece muy buena la iniciativa, me parece genial porque así las personas toman conciencia del cuidado que debe tener cada uno y más por su familia".



Agregó que la campaña ayuda a "dimensionar un poco más la perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy en día" porque si bien ella no ha perdido ningún familiar por la enfermedad sus vecinos sí.



Bogotá sigue siendo el principal foco del coronavirus en Colombia y acumula 602 584 casos de los 2 055 305 reportados en el país, donde han fallecido 52 523 pacientes.