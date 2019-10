Laboratorios de camarón perdieron USD 1 millón durante la paralización; se inauguró la Aqua Expo 2019

LEA TAMBIÉN

El sector camaronero inauguró la vigésima tercera edición del Congreso Mundial de Acuacultura Aqua Expo 2019, la noche de este lunes 21 de octubre del 2019, en Guayaquil.

La cita reúne a productores y a más 35 expertos internacionales que expondrán lo más moderno en tecnología, alimentación y cría del camarón.



Esta noche, en el marco de la inauguración, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, recordó la afectación que tuvo el sector debido al paro nacional de 12 días.



Los laboratorios registraron pérdidas que ascienden a USD 1 millón, señaló Camposano. Explicó que este sector no puede dejar de mover su producto hasta las fincas de engorde porque la larva alcanza una talla que no se vuelve apta para ser sembrada y tener los rendimientos que se esperan. "Este fue el peldaño más afectado".



Del lado de empacadoras y productos de finca, aclaró, que no se registraron mayores pérdidas porque se pudo lograr el desbloqueo de ciertos ejes viales que permitieron la transportación del crustáceo. "Las ventanas de tiempo en la carretera Machala-Guayaquil hicieron que el camarón pueda llegar, aunque con retraso, a su destino", señaló.



Camposano enfatizó que este tipo de actos no pueden volver a ocurrir, porque ponen en riesgo las exportaciones y la producción local.



Durante el evento, se leyó una carta del presidente Lenín Moreno.



En el documento, el Primer Mandatario recordó que la industria camaronera es el principal rubro de exportación no petrolero con un crecimiento del 19% en el 2019. Por ello, señala que hace pocas semanas se redujo la tarifa arancelaria de 72 subpartidas del sector agrícola y pesquero y, reveló, que está en análisis la supresión del IVA a 185 subpartidas de uso acuícola.



Para Camposano, el anuncio referente a los aranceles y eliminación de tributos, es una decisión en la "dirección correcta".



La vitrina de la Aqua Expo 2019 se abre desde el 22 al 24 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Este año la feria comercial tiene una extensión de 6 500 m2 y más de 250 stands de empresas relacionadas al camarón.