Laboratorio privado de Guayaquil desmiente un repunte en la demanda de pruebas PCR

Un video que circuló en redes sociales generó alarma. Una extensa columna de autos aguardaba en los exteriores de la sede principal de los laboratorios Interlab, ubicada al norte de Guayaquil.

Más de 20 vehículos coparon las calles aledañas al área de estacionamiento donde se realiza la toma de muestras de hisopado nasal para pruebas de PCR de covid-19. La aglomeración encendió los rumores de un presunto repunte de casos en el cantón.



Esa versión fue desmentida por Jorge Macías, director de laboratorio de Interlab, este martes 10 de noviembre de 2020. “Se dio la falsa alarma de que era un rebrote, pero no. Ese es nuestro flujo normal, es el flujo que tenemos todos los días”, dijo.



El video fue captado ayer lunes 9 de noviembre. Macías explicó que ese día tuvieron problemas con el sistema de registro de usuarios, al que no pudieron acceder por cerca de 40 minutos. Esto ocasionó que la atención se represara.



Interlab es parte de los laboratorios aprobados por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Macías indicó que a diario realizan entre 400 y 500 pruebas PCR para covid-19. Es un promedio que mantienen desde mayo, cuando comenzó la reactivación económica y el retorno al trabajo presencial. Antes, en el pico de la pandemia, pasaban de las 1 000 al día.



“Actualmente puede ser que se incremente más la demanda porque la gente está viajando mucho, hay más eventos sociales que hacen que las personas se hagan la prueba antes de acudir por pedido de los organizadores. Pero no hay un incremento, se mantienen el porcentaje”, aseguró el director de laboratorio.



Guayaquil registra 15 759 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país. Solo en lo que va de noviembre suma 551 diagnósticos nuevos, según datos del MSP.



Desde la semana anterior el COE cantonal anunció medidas más restrictivas debido a un aumento sostenido de casos. En esta semana las autoridades informaron un ligero descenso de los indicadores de contagio, incluso de fallecimientos vinculados a la enfermedad. Sin embargo, las medidas se mantendrán hasta evaluar el efecto del feriado por el Día de los Difuntos.