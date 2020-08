El Kremlin 'no entiende' la 'prisa' de Alemania en concluir que opositor Navalni fue envenenado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Kremlin estimó este martes 25 de agosto del 2020 que los médicos alemanes se apresuraron en asegurar que el opositor ruso Alexéi Navalni fue envenenado, luego de que sus pares rusos descartasen esa hipótesis.

“El análisis médico de nuestros médicos y el de los de Alemania concuerdan por completo. Pero sus conclusiones difieren. No entendemos este apuro de parte de los colegas alemanes”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin.



Según Peskov, el envenenamiento “es una pista entre otras, pero hay muchas otras pistas médicas”.



Los médicos del hospital de Berlín en el que se encuentran Navalni anunciaron el lunes 24 de agosto haber llegado a la conclusión de que el opositor ruso fue intoxicado con “una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa”, pero sin poder precisar cuál.



Esta enzima puede ser utilizada, en dosis bajas, contra la enfermedad de Alzheimer. Pero en función de la dosis, puede ser muy peligrosa y producir igualmente potentes agentes neurotóxicos, del tipo del agente Novichok.



Peskov insistió en el hecho de que los médicos alemanes “no identificaron ninguna sustancia”.



A su entender, los médicos rusos también constataron que Navalni sufría de un nivel de colinesterasa demasiado bajo, pero que no se podía deducir por ello que haya sido envenenado.



“Esta baja (de colinesterasa) puede tener numerosas causas, por ejemplo la ingestión de algunos medicamentos. Es necesario establecer la causa, y esta causa no la identificaron ni nuestros médicos ni los médicos alemanes”, señaló.



“No sabemos si fue o no envenenado”, concluyó.