Kits para el exterior se armarán desde el 15

Los primeros paquetes electorales que se agruparán son los destinados al voto de ecuatorianos en el exterior.

El próximo 24 de marzo, 396 125 ciudadanos que residen fuera del país participarán en la elección de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).



El Instituto Geográfico Militar (IGM) ya culminó la impresión de las tres papeletas que se usarán para ese proceso inédito.



Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que desde el 15 de febrero se iniciará el traslado de los documentos hacia la empresa encargada de armar los kits. El contrato para la integración de 42 000 paquetes electorales para todo el país y el exterior se suscribió con la empresa Montgar, por USD 1,81 millones.



La firma se ha encargado de esta tarea en las últimas 10 elecciones. Cada kit que se envíe fuera del país tendrá materiales para 500 electores. En cada uno se incluirán actas, papeletas e insumos necesarios para el sufragio.



Para el envío de paquetes electorales y equipos de transmisión hacia 76 oficinas consulares, el CNE invertirá USD 561 482. El traslado estará a cargo de Correos del Ecuador.



Las sedes diplomáticas están divididas en tres circunscripciones. En total, sufragarán ecuatorianos residentes en 46 países.



Renato Zumba se mudó a Milán, Italia, hace 10 años. Este quiteño asegura que no ha escuchado las propuestas de los 43 candidatos que buscarán llegar al Cpccs. Incluso, desconoce cuáles son las funciones que tiene a su cargo esa institución, creada por la Constitución de Montecristi (2008).



Para que los ecuatorianos en el exterior se familiaricen con el proceso, dentro del plan de promoción se prevé incluir, al menos, un canal de televisión con alcance internacional, que emitirá una campaña informativa para promover el voto entre los migrantes.



El reto del CNE será aumentar el nivel de participación. Según los indicadores del sistema estadístico electoral, en los comicios presidenciales del 2017 se registró un ausentismo del 64,8% en el exterior.



En esa oportunidad, la circunscripción de Estados Unidos y Canada fue la que menos votantes convocó a las urnas, alcanzando solo un 28% del sufragio.



Mariela Salgado viajó a Nueva Jersey, Estados Unidos, hace cuatro años aproximadamente. Al igual que otros ecuatorianos que viven en esa localidad, Salgado no está al tanto de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana.



Como parte de la campaña informativa, el CNE también difundirá la forma correcta de votar, tomando en cuenta que hay tres papeletas: una de hombres, otra de mujeres y una tercera de minorías étnicas y residentes en el exterior.



Sin embargo, tras la calificación de candidaturas, entre los 43 aspirantes al Cpccs no figura ningún representante de los migrantes ecuatorianos.



Por el momento, los candidatos tratan de llegar al electorado del exterior a través de pautaje en redes sociales. Ese es su principal medio para promocionarse, ya que están prohibidos de hacer campaña proselitista por su cuenta.



Si lo hacen, corren el riesgo de incurrir en una infracción electoral y ser descalificados.



Procesos pendientes



El CNE prevé iniciar esta semana el monitoreo oficial de la campaña electoral. El viernes último se definió que la empresa Duniprod se encargará de controlar la publicidad proselitista en 701 medios.



Según los documentos colgados en el Portal de Compras Públicas, una vez firmado el contrato, la empresa deberá capacitar a funcionarios de las 24 delegaciones provinciales del CNE, para que puedan acceder a los reportes diarios que arrojará el sistema.



La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, sostuvo que “no habrá desfase” por los seis primeros días de la campaña en los que no se contó con el monitoreo oficial.



Aseguró que en ese tiempo 60 funcionarios del CNE colaboraron con la vigilancia de la campaña electoral. También sostuvo que se contó con el apoyo de Corporación Participación Ciudadana y Supercom, de acuerdo con sus posibilidades técnicas.



En esta semana también se definirá si el CNE invita o no a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Asamblea llamará por segunda vez a los consejeros del CNE, para que expliquen por qué aún no se ha convocado a la OEA.



Según Atamaint, todavía no se ha aprobado una resolución oficial al respecto.