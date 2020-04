¿Qué contienen los kits alimenticios repartidos por el Patronato San José?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diariamente en el centro de acopio que funciona en la Universidad Politécnica Salesiana, norte de Quito, miembros del Patronato San José y otras instituciones se encargan de recibir donaciones y armar kits alimenticios para repartirlos a las personas en situación de vulnerabilidad en toda la capital.

En el coliseo de dicho establecimiento se clasifican los productos y se dividen las raciones alimenticias que serán repartidas a las nueve administraciones zonales, quienes se encargan de su distribución.



Los kits que elabora el Patronato y se reparten a las familias vulnerables, generalmente, cuentan con tres latas de sardina, una funda de arroz, otra de azúcar y otra de lenteja, pues el fréjol ha empezado a escasear. Otros kits que han sido adquiridos por medio de donaciones o la colaboración de otras instituciones son más diversos, en éstos se puede encontrar productos como fideos, sopas instantáneas, gelatina, galletas, bebidas y leche, así como papel higiénico y jabón. Hay instituciones que, inclusive, han donado kits destinados específicamente para mujeres.

Personal del Patronato San José recolecta las donaciones para personas vulnerables en el Coliseo de la Universidad Salesiana. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



La selección del tipo y la cantidad de los productos que serán repartidos se realiza en función de las necesidades y el tamaño de las familias identificadas. La duración de los kits puede variar de acuerdo al número de integrantes, sin embargo está planificado que aproximadamente cada uno dure de tres a cuatro días en una familia de cuatro miembros.



Gabriela Cevallos, directora de Ejecución Técnica del Patronato San José, mencionó que los materiales con los que se trabaja son los que están a disposición y han podido ser adquiridos. Los productos de estas raciones sirven como un complemento a los insumos con los que ya cuentan las familias, pues no es posible llegar a satisfacer una canasta básica familiar o complementar la alimentación requerida.



No obstante, selección de los productos con los que cuentan los kits alimenticios se ha realizado en base a las calorías que una persona necesita para que pueda continuar su día a día. Los sets deben contar con proteína animal y vegetal, así como carbohidratos, por esta razón existen los alimentos más esenciales en las canastillas. La cantidad de productos en los kits no ha podido ser aumentada puesto que éstos dependen de las donaciones, además, alimentos como las sardinas y atunes también son escasos.



En el caso de las familias en las que algún miembro haya adquirido el covid-19, la cantidad de los productos entregados son mayores puesto que no se puede visitar de forma recurrente su domicilio.



Las administraciones zonales adquieren los kits una a dos veces por semana. La entrega se produce por medio de mapas de calor de acuerdo al número de solicitudes receptadas. Las personas que aún no han recibido ningún tipo de ayuda cuentan con prioridad.

El Patronato reunió, por medio de donaciones económicas, 174 489,53 USD hasta el 29 de abril del 2020. De igual manera se han entregado 111 181 kits alimenticios. El objetivo planteado por la Alcaldía de Quito es llegar a los 140 000.



Por medio del portal donaciones.quito.gob.ec se han registrado 655 donaciones de productos alimenticios, de aseo, medicinas, alimentos de mascotas y prendas de vestir.