Keiko Fujimori niega mantener un 'pacto' con cuestionados juez y fiscal general de Perú

La lideresa opositora del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó hoy tener vinculación o "pacto" con los cuestionados juez supremo César Hinostroza y el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, denunciados como presuntos integrantes de una organización criminal.

La excandidata presidencial escribió en su cuenta de Twitter que no tiene "relación, vinculación ni mucho menos pacto con dichas personas", tras rechazar un titular del diario La República.



El referido periódico limeño tituló este sábado, 29 de septiembre del 2018, "Un pacto por la impunidad" acompañado por las fotos de Keiko Fujimori, Hinostroza y Chávarry, a raíz de la votación en el Congreso que excluyó al juez supremo de ser denunciado como presunto integrante de la banda criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Fujimori atribuyó el titular de La República a "la constante difamación de ese diario contra mí persona, amparados en la libertad de prensa, se ha convertido en una persecución política que desinforma y afecta el honor de las personas.



En la víspera, la Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó la destitución e inhabilitación del juez supremo César Hinostroza, sindicado cabecilla de una red de corrupción en la judicatura del país andino, así como la de cuatro ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.



Ahora será el Pleno del Congreso el que tendrá que refrendar esa decisión, que implicaría el levantamiento de la inmunidad de los consejeros Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Vásquez Benites y Guido Aguila, y el más que probable inicio de un juicio en su contra por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible.



No obstante, la Comisión no aprobó la acusación por el delito de organización criminal, gracias fundamentalmente a los votos del partido fujimorista Fuerza Popular, lo que impediría juzgar a Hinostroza por su pertenencia a Los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia de corrupción descubierta en los juzgados de Lima y El Callao que implica a magistrados, fiscales y operadores políticos.



Esa trama comenzó a revelarse en junio pasado cuando se dieron a conocer varias grabaciones en las que Hinostroza y sus colegas aparecían negociando sentencias, entregando prebendas y beneficios, y manipulando nombramientos.



El actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también fue grabado en conversaciones con los jueces denunciados e incluido en la denuncia fiscal como presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto, pero se ha negado a renunciar al cargo.



En una de esas grabaciones, se pudo escuchar al juez supremo Hinostroza hablar de una reunión con Héctor Becerril, una de las figuras del Fuerza Popular, y una reunión con la "señora K", una posible referencia a Keiko Fujimori, líder del partido y principal opositora del presidente Martín Vizcarra.



El juez Hinostroza resolvió un recurso a favor de Fujimori en un proceso abierto por presunto lavado de activos, y esa presunta reunión tuvo lugar antes de emitir la resolución.



Ante la Comisión Permanente, Hinostroza solo pidió disculpas por "usar términos inapropiados" en las grabaciones que se le hicieron, que a su juicio no tienen ninguna validez legal.



También negó cualquier relación con la 'señora K', defendió su independencia y dijo no ser un juez "de Fuerza Popular", además de negar vehementemente su pertenencia a una organización delictiva.