Keiko Fujimori acepta dialogar con el presidente de Perú 'sin condiciones'

Keiko Fujimori, principal líder opositora de Perú, aceptó hoy, lunes 29 de octubre, dialogar con el presidente peruano, Martín Vizcarra, sin condiciones y "esté donde esté", incluso si es desde la cárcel, a donde puede ingresar en los próximos días. Esta declaración se dio mientras la Fiscalía la continúa investigando por un presunto lavado de activos.

En un mensaje publicado en Twitter, Fujimori propuso un "reencuentro nacional" al conocer que Vizcarra reafirmó su voluntad de diálogo con la oposición durante una reunión sostenida hoy con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).



La presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el Congreso con mayoría, comentó que este proceso de acercamiento es "para dejar atrás" lo que les separa y dar prioridad juntos a las necesidades de todos los peruanos.



"Este reencuentro no está sujeto a ninguna condición y voy a impulsarlo esté donde esté. Diálogo y reencuentro nacional es lo que el pueblo merece de sus autoridades", agregó Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).



En su conferencia de prensa con la APEP, Vizcarra recordó que la propuesta de diálogo partió de su Gobierno desde el primer día que asumió el poder, pero lamentó que Keiko Fujimori se abra a ello "siete meses después".



El presidente peruano criticó que el fujimorismo lo haya tratado "de manera dura" desde que propuso una serie de reformas de carácter político y judicial para eliminar la corrupción, sujetas a un referéndum, después de que se desvelara una gran red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en la judicatura.



"Yo por haber propuesto esta reforma recién me entero de los adjetivos de traidor, mentiroso, malnacido...", indicó Vizcarra sobre las conversaciones del chat que Keiko Fujimori y sus colaboradores más cercanos mantenían para coordinar las acciones del grupo parlamentario del partido fujimorista Fuerza Popular.



El gobernante indicó que esperará a que pase la coyuntura del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori para que "se calmen las aguas" y activar los mecanismos de un diálogo amplio.



En ese sentido, Vizcarra advirtió que eso en ningún caso implicará el "sacrificio" de la lucha anticorrupción solo por el "afán de evitar la confrontación".



Desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones presidenciales de 2016 por apenas 41 000 votos, el grupo parlamentario de Fuerza Popular, que al inicio de la legislatura tenía 73 de 130 congresistas, hostigó al Gobierno con constantes censuras a ministros hasta provocar la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Al asumir Vizcarra la Presidencia en marzo, el mandatario aceptó reunirse dos veces en secreto con Keiko Fujimori pero los encuentros cesaron cuando la líder opositora le pidió el cese de la ministra de Salud y la consulta de todas las decisiones importantes del Gobierno.



El referéndum propuesto por Vizcarra provocó hostilidad por parte del fujimorismo, que no cedió hasta la pasada semana, cuando Keiko Fujimori dio visos de estar dispuesta a dialogar un día antes de que se iniciaran las audiencias para decidir si pasa a prisión preventiva.



Fujimori está incluida junto a otros diez personas de su círculo cercano en un requerimiento de 36 meses de prisión preventiva por un presunto delito de lavado de activos en la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.



Fuerza Popular simuló presuntamente múltiples donaciones de personas particulares en una contabilidad ficticia para ocultar grandes cantidades de dinero de posible origen ilícito, entre ellas un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.