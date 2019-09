Justicia de EE.UU. descartó violación de ley de campaña en llamada de Donald Trump a Vládimir Zelenski

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Departamento de Justicia de EE.UU. decidió cerrar una investigación acerca de una potencial violación de la ley de financiación de campaña tras conocerse una queja interna de que el presidente Donald Trump solicitó a Ucrania investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo.

"La división criminal del Departamento revisó el registro oficial de la llamada y determinó, basado en los hechos y la ley aplicable, que no hubo violación de las leyes de campaña y que no eran necesarias mayores acciones", afirmó el portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, en un comunicado.



"Todos las partes relevantes del Departamento acordaron esta conclusión legal, y se ha concluido el asunto", agregó.



Kupec informó que tomó esta decisión tras recibir "en agosto" una carta del director de Inteligencia Nacional sobre una "supuesta queja" interna acerca de la "potencial violación" de esta legislación en una conversación entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski.



El comunicado del Departamento de Justicia se publica después de que la Casa Blanca divulgase este miércoles la transcripción de la conversación telefónica en julio pasado en la que se evidencia al estadounidense pidiendo varias veces a Kiev que investigara a Biden y su hijo Hunter.



"Se está hablando mucho del hijo de Biden, y que Biden detuvo una acusación y mucha gente quiere saber de eso, así que cualquier cosa que pudieras hacer con el fiscal general (William Barr) sería maravilloso (...) Biden fue por ahí alardeando de que frenó la acusación así que si puede mirarlo...", afirmó Trump en la conversación con Zelenski fechada el pasado 25 de julio.



El mandatario hacía referencia a Hunter Biden, hijo del que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) y actual aspirante a la candidatura demócrata presidencial para 2020, y que trabajó como asesor para la empresa de gas ucraniana Burisma.



"Me gustaría que nos hiciese un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho de ello (...). Me gustaría que el fiscal general le llame a usted a uno de su equipo y me gustaría llegar al fondo de ello", agregó Trump, quien también señaló que Zelenski sería contactado por su abogado personal, Rudy Giuliani.



La Casa Blanca subrayó que la transcripción no es textual y que está basada en las "notas y recuerdos" de funcionarios del Gobierno estadounidense.



Las filtraciones de los últimos días sobre esa llamada telefónica desencadenó un terremoto político en Washington y llevó a que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara este martes que su partido abrirá una investigación de juicio político contra Trump por traicionar la seguridad nacional.