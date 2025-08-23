

Una Junta de Revisión de California negó este viernes, 22 de agosto de 225, la solicitud de libertad condicional a Lyle Menéndez, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989.

Decisión judicial contra Lyle Menéndez

La decisión se suma a la adoptada un día antes contra su hermano Erik, por lo que los hermanos Menéndez continuarán en prisión sin posibilidad de acceder a una medida sustitutiva.

Durante la audiencia, una comisionada del panel estatal señaló que los asesinatos cometidos por los hermanos Menéndez el 20 de agosto de 1989 mostraron “un notable nivel de inestabilidad y odio hacia el otro”, lo que sustentó la negativa a conceder la petición de libertad.



La familia de los Menéndez expresa decepción

Tras conocerse la decisión, la familia de los hermanos Menéndez manifestó en un comunicado sentirse “decepcionada” por el fallo. Sin embargo, anunciaron que continuarán utilizando los recursos legales disponibles para buscar la liberación de Lyle y Erik. Esperan que otros tribunales, en particular en Los Ángeles, revisen las apelaciones presentadas en el caso.

Los hermanos Menéndez permanecen recluidos en la correccional Richard Donovan, en San Diego, California, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con México. El fallo de esta semana cierra la puerta a un eventual beneficio penitenciario que habría significado su salida anticipada tras más de tres décadas en prisión.



El crimen que estremeció a EE.UU.

El caso de los hermanos Menéndez generó conmoción nacional a finales de los años ochenta. El 20 de agosto de 1989, asesinaron con escopetas a sus padres, José y Kitty Menéndez, mientras estos veían televisión en su casa de Beverly Hills. La fuerza del ataque y el perfil adinerado de la familia hicieron que el juicio se convirtiera en un proceso mediático.

En 1996, los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional tras dos juicios. La defensa argumentó que los jóvenes habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de su padre, pero el jurado no consideró este alegato como justificación del doble homicidio.



Más de tres décadas en prisión



Desde su condena, los hermanos Menéndez han pasado gran parte de su vida en cárceles de California. Durante años estuvieron separados, hasta que en 2018 pudieron reencontrarse brevemente en una sala vigilada. El reciente fallo confirma que Lyle y Erik deberán seguir cumpliendo su sentencia en prisión, sin perspectivas inmediatas de obtener la libertad.