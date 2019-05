10 fechas clave para entender las irregularidades en el otorgamiento de la nacionalidad de Julian Assange

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea estudia la posibilidad de recomendar o no un juicio político a la excanciller, María Fernanda Espinosa, quien es investigada por supuesto incumplimiento en sus funciones.

Ayer, miércoles 8 de mayo del 2019, se presentó en la comisión el exdirector del Registro Civil, Jorge Troya, quien explicó que Julian Assange pasó el examen de nacionalización con 100/100, y sin tomarse la foto, ni haber tenido registro de huellas digitales.



Aquí, 10 fechas clave para entender el caso de la nacionalización de Assange.



1.- 19 de junio del 2012



Julian Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres a fin de evitar su extradición.



2.- 04 de diciembre del 2017:



Assange firma un documento en el que renuncia al asilo en la embajada de Ecuador en Londres.



3.- 12 de diciembre del 2017:



Julian Assange recibió la carta de naturalización.



Aquí hay varias irregularidades que fueron detalladas el pasado miércoles 8 de mayo del 23019 en la Asamblea, por el exdirector del Registro Civil.



a. Se le otorga un número de cédula.



b. Se expide una tarjeta de identidad en que se dice que el lugar de residencia de Assange es Chaupicruz, parroquia urbana del norte de Quito.



c. Esa tarjeta no tiene foto ni las huellas dactilares de Assange.



d. Se declara reservada toda la documentación sobre la nacionalización de Assange sin haber pasado por los protocolos necesarios, como la inclusión en los índices de información reservada de la Cancillería (hecho por el cual, el canciller José Valencia pudo, finalmente, desclasificar esos documentos.



e. No se pagaron las tasas de ley.



f. Consta en los documentos que Assange pasó el examen para la nacionalidad con 100/100 puntos y en español (Assange no habla español).

María Fernanda Espinosa es investigada por supuesto incumplimiento en sus funciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO



4.- 15 de diciembre del 2017



Assange es nombrado consejero de la Embajada de Ecuador en Londres, mediante Acción de Personal de Cancillería 4421



5.- 19 de diciembre del 2017



Es nombrado con consejero de la Embajada de Ecuador en Moscú.



6.- 27 de diciembre del 2017



Se publica un decreto con un reglamento para otorgar la nacionalidad ecuatoriana a solicitantes en delegaciones diplomáticas en el extranjero, ley que se supone le sirvió para sacar su nacionalidad ecuatoriana, aunque esta fue expedida 15 días después de que se le diera la nacionalidad.



7.- 28 de diciembre.



Reino Unido no dio el beneplácito para que Assange fuera funcionario diplomático en la embajada de Ecuador, por lo que esos nombramientos (en Londres y en Moscú no se efectivizaron).

8.- 17 de septiembre del 2018.



La Cancillería declara nula la reserva de la información de la nacionalidad de Assange.



9.- 10 de abril del 2019



El canciller José Valencia emitió el Acuerdo Ministerial 042. Así declaró como un “acto administrativo lesivo” a la carta de naturalización que le había sido concedida a Assange en diciembre del 2017, casi tres meses después de haberla solicitado.



10.- 11 de abril del 2019



Ecuador le comunica a Assange que se le retiró el asilo. La Policía Metropolitana de Londres detiene a Julian Assange.