Finalizan el túnel por donde buscarán a Julen, el niño que cayó en un pozo 

Las autoridades ultimaban este miércoles, 23 de enero del 2019, el túnel por el que expertos mineros intentarán llegar hasta donde se sospecha que se encuentra Julen, el pequeño niño que cayó en un pozo hace 10 días, manteniendo en ascuas a España.

Este túnel vertical, por el que las autoridades esperan descender a los mineros que cavarán en horizontal hasta el pozo, ha enfrentado numerosos contratiempos que han ralentizado la obra, principalmente por la dureza del terreno.



La mañana del miércoles “la perforadora ha terminado de reperfilar” las paredes del túnel, que han comenzado “a entubarse” para evitar derrumbes, informó la subdelegación del gobierno español en Málaga.



Seguida al detalle por los medios españoles, la operación centra sus esperanzas en este túnel vertical en sus intentos de encontrar a Julen Roselló, caído en un estrecho y profundo pozo en la sierra de Totalán, en Andalucía (sur), el 13 de enero.

Se “espera que a lo largo de la mañana se acabe” el trabajo en el túnel, indicó a la cadena pública TVE Francisco Delgado Bonilla, autoridad de los bomberos en Málaga, provincia donde está Totalán.



Luego se bajará una plataforma desde donde se dirigirá las labores de los mineros y permitirá velar por su seguridad, explicó.



Entonces descenderán los especialistas en rescate minero y empezaran a cavar en horizontal, con pico y palo, los cuatro metros que separan el túnel del pozo, una delicada labor que puede tomar muchas horas.



Los expertos sospechan que Julen está atrapado bajó un tapón de piedras y tierra a unos 70 metros de profundidad en el pozo, un orificio de apenas 25 centímetros de diámetro.



Luego de incumplir varios plazos anunciados, las autoridades se han mantenido cautas en los últimos días y prefieren no adelantar cuándo podría llegarse hasta Julen.



De todas maneras no pierden las esperanzas de rescatarlo con vida, aun cuando no se hayan tenido señales de él desde su caída. La operación ha seguido adelante sin descanso y con un despliegue de medios impresionante.



Para determinar las circunstancias de la caída del niño en el pozo sin señalización cerca de donde su familia almorzaba, la Guardia Civil interrogó a los padres, al propietario del terreno y al pocero que hizo la prospección. Un juzgado de Málaga abrió diligencias sobre el caso.