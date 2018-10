Correístas solicitan juicio político contra Judicatura transitoria y reciben críticas

LEA TAMBIÉN

Acompañada de sus compañeros de bancada, la legisladora correísta Lira Villalva presentó este miércoles 28 de octubre del 2018 una solicitud de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura.

El pedido lo entregó con 37 firmas de respaldo en las ventanillas de gestión documental de la Asamblea, que deberá revisar el cumplimiento de formalidades para que vaya al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para su calificación.



Villalva acusa a los vocales del organismo judicial de incumplir funciones y de supuesta injerencia en las decisiones de los operadores de justicia.



La legisladora realizó la gestión en momentos en que los vocales del Consejo encabezado por su titular, Marcelo Merlo, se encontraban rindiendo cuentas sobre su gestión ante la Comisión de Fiscalización.



María José Carrión (AP), presidenta de la mesa, reaccionó que le sorprende que Villalva no haya esperado que terminen las comparecencias y que la Comisión entregue un informe sobre el análisis que está en curso para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea.

A las críticas se unió el socialcristiano Luis Fernando Torres, uno de los miembros del CAL. "Un juicio político me parece inoportuno porque los miembros del Consejo de la Judicatura transitorio están haciendo las maletas para irse ya que pronto estará integrado el Consejo definitivo".



Aquiles Rigail, uno de los miembros del Consejo, manifestó que no le preocupa el juicio político planteado por Villalva.



Sin embargo, Juan Vizueta, director del organismo, comparó la actuación de la legisladora "con la película de Alicia en el país de las maravillas, donde los animalitos comenzaban a señalar veredicto primero y después el juicio".



"No es posible que primero se genere un pedido de convocatoria para ser escuchados los miembros de la Judicatura y antes de ser escuchados ya se tome una decisión respecto de un juicio político", expresó Vizueta.