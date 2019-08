Cuatro personas más fueron llamadas a juicio por asesinato de madre e hija en Samborondón

LEA TAMBIÉN

Fiscalía llamó a juicio a cuatro personas más por el asesinato de una madre, Olga C., y su hija, Estefanía E.C., que en septiembre de 2018 conmocionó a Guayaquil. El Ministerio Público acusa a las cuatro personas como autores materiales del delito ocurrido en una urbanización privada en la vía a Samborondón.

Además, la hija y hermana de las víctimas, Vanessa E.C., y una supuesta pareja sentimental, William Wladimir R. C., son juzgados por un Tribunal de Durán, señalados por Fiscalía como autores intelectuales del doble asesinato.



Los nuevos procesados como autores directos del crimen son Jefferson Luis M. R., Javier Joel C. L., Jordan Ariel B. C. y Wilmer Stalin M. P., informa un boletín emitido por la Fiscalía.

Los nuevos procesados como autores directos del crimen son Jefferson Luis M. R., Javier Joel C. L., Jordan Ariel B. C. y Wilmer Stalin M. P., informa un boletín emitido por la Fiscalía.



Los argumentos de la Fiscalía para acusar a estas personas son algunas llamadas telefónicas en las cuales se encontrarían elementos que demostrarían su participación en el crimen, así como el recogimiento de las versiones de los detenidos iniciales; es decir, Vanessa y su pareja. Finalmente, la evidencia fuerte de Fiscalía es una serie de videos de las cámaras de seguridad aledañas a la escena del crimen, con los cuales identificó a los sospechosos.



Los cuerpos de madre e hija fueron hallados en su domicilio, maniatadas, amordazadas y con signos de estrangulamiento. En un comienzo, se trató la hipótesis principal de robo, pues el inmueble se hallaba desordenado.



Sin embargo, un día después, Vanessa E.C. fue retenida por agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) debido a inconsistencias en su versión. Poco después, la principal sospechosa confesó la autoría del crimen y, con ello, la Policía Nacional anunció la detención de William Wladimir R. C.



El hombre es un expolicía desvinculado de la institución por drogas. El fiscal Manuel Alvear, que investiga el caso, detalló que la procesada se conoció con el exuniformado hace más de un año. Él le habría prometido formar una familia con ella. Sin embargo, su impedimento “era el dinero, porque él era de escasos recursos económicos”, comentó.



El fiscal contó que Vanessa supuestamente depositó USD 20 000 a su pareja. Posteriormente, adquirió un vehículo como remate de una deuda, que también se lo entregó a él. Según Alvear, los problemas surgieron cuando se acabó el dinero de la herencia. Fue ahí cuando Vanesa exigió más dinero a su mamá. “Ella le dijo mamá dame la herencia. Su madre le dijo cuál herencia si ya te la di”, refiriéndose al inmueble de su papá, detalló el funcionario.



Según el fiscal, en aquella discusión la sospechosa ratificó que quería la herencia de su mamá. “La madre le dijo que no le podía dar su herencia, porque no estaba muerta y la procesada le dijo que entonces se muere de una vez”, manifestó. Dicha discusión se habría dado días antes del crimen. La confesión del motivo del crimen lo reveló Jacqueline E.C., hermana mayor de la procesada e hija y hermana de las víctimas.