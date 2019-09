Dos juezas de la Corte Nacional se declaran en resistencia y no se presentarán a la fase de evaluación oral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) llegaron antes de las 07:30 de este sábado 7 de septiembre del 2019 al Complejo Judicial, en el norte de Quito. Aquí realizan la sustentación oral de sentencias, como parte de un proceso general de evaluación.

En un inicio, se esperaba que se realicen 65 audiencias para escuchar a los jueces. Pero este número disminuirá. Dos juezas, María del Carmen Espinoza y María Rosa Merchán no se presentarán a la fase de evaluación oral.



Ellas se acogieron al artículo 98 de la Constitución, que señala el derecho a la resistencia. Para las magistradas, “el manejo del proceso de evaluación, con improvisaciones a la medida de las necesidades… vulnera el derecho a la seguridad jurídica”.

Dos juezas de la Corte Nacional, María del Carmen Espinoza y María Rosa Merchán, no acudirán a la evaluación oral. La presidenta del Consejo de la Judicatura dijo que el Pleno resolverá sobre estos casos



Video @diegopuente1 pic.twitter.com/At6aGXcyB3 — El Comercio (@elcomerciocom) September 7, 2019

Las juezas presentaron un escrito ante María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, entidad que está a cargo del proceso. Precisamente, ella inauguró la fase de evaluación a las 07:40 de hoy. En su intervención, resaltó el trabajo del Comité de Apoyo a la Evaluación que llegó para escuchar la sustentación de los jueces.



Luego, Maldonado se refirió a la carta enviada por Merchán y Espinoza. Dijo que esta inasistencia “es un caso no previsto” y el reglamento establece que es el pleno del organismo el que lo regulará. Descartó una sanción, ya que no es un proceso disciplinario, sino de evaluación. Quienes no se presenten, perderían los puntos.



Desde hoy y hasta el martes 10 de septiembre, los magistrados evaluados explicarán las leyes y criterios jurídicos que utilizaron para dictar sus sentencias. La idea de la evaluación oral es comprobar la capacidad argumentativa y el manejo de técnicas orales de los magistrados nacionales. Los miembros del Comité de Apoyo a la Evaluación calificará este proceso sobre 15 puntos.



Hoy y mañana, domingo 8 de septiembre, serán evaluados los funcionarios de la Sala Laboral, Civil, Contencioso Administrativo y Tributario. Y el lunes y martes los que pertenecen a las salas penales.