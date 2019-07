Jueza dispone que no se conforme Comisión en el Cpccs para revisar designación de la Corte Constitucional

LEA TAMBIÉN

La jueza Irene Pérez, de la Unidad lo Penal de Pichincha, aceptó el pedido de medidas cautelares presentado por el asambleísta independiente, Fabricio Villamar, en contra de la conformación de la Comisión Especializada para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La decisión se publicó la tarde de este jueves, 11 de julio del 2019. En la sentencia se resuelve aceptar la acción “por lo que se dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la persona de su Presidente señor José Carlos Tuárez Zambrano, se abstenga de conformar la Comisión Especializada”.



Esta resolución también dispone que, de haberse conformado la comisión, se suspenda de manera inmediata las funciones de la misma. “La presente medida cautelar tendrá vigencia mientras dure la posible afectación de los Derechos Constitucionales amenazados”, se lee en la decisión.

#ATENCIÓN | La jueza Irene Pérez aceptó el pedido de medidas cautelares planteado por el asambleísta Fabricio Villamar, después de que el Cpccs se arrogara la atribución de revisar el nombramiento de la Corte Constitucional pic.twitter.com/8THJLhjTs2 — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de julio de 2019



La mañana del pasado miércoles 10 de julio de 2019, Villamar acudió a la Unidad Judicial de la Niñez y la Familia, ubicada en las avenidas Amazonas y Veintimilla, en el norte de Quito, para interponer este recurso. El asambleísta la presentó con el objetivo de precautelar la seguridad jurídica, el debido proceso y la buena administración pública.



Villamar señaló que las decisiones que tomó el Consejo de Participación Transitorio no pueden ser revisadas. Existe un dictamen de la CC que determina que el actual Cpccs no puede revisar las decisiones generales o particulares adoptadas por el Transitorio en ejercicio de las funciones extraordinarias otorgadas por el Mandato de la Consulta Popular de Febrero del 2018.



La decisión de conformar dicha Comisión se tomó en el Pleno del Cpccs, realizado la tarde de ayer, miércoles 10 de julio del 2019. Según la consejera del Cpccs, Victoria Desintonio, la intención de esta revisión no es cesar a los jueces.



Desintonio dijo que no incumplen el dictamen de la CC porque lo que se revisará es el proceso administrativo y eso está dentro de las facultades del actual Cpccs.