Juez pide a la Asamblea que levante inmunidad para iniciar causa penal contra la legisladora Karina Arteaga

La comunicación está fechada al 18 de agosto del 2020. En el documento, el juez David Jacho solicitó a la Presidencia de la Asamblea que emita la autorización previa para iniciar una causa penal en contra de la legisladora manabita Karina Cecilia Arteaga Muñoz.

El objetivo es que la parlamentaria responda a un proceso por presunta concusión. “Si la solicitud del juez competente en la que pide autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedido”, agrega.



El pedido del juez se basa en una solicitud realizada por la fiscal general Diana Salazar de que se envíe el requerimiento a la Asamblea antes de realizar la audiencia de formulación de cargos.



El art. 128 de la Constitución establece que los legisladores no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.



En ese mismo artículo se señala que para iniciar una causa penal en contra de un legislador se requerirá la autorización previa de la Asamblea.



La legisladora es investigada por presuntamente haber solicitado dinero a sus colaboradores.



Una denuncia en la Fiscalía la presentó una exasesora que estuvo en su despacho en 2018. Ella señaló que tenía que entregar el 90% de su sueldo.



Según la denuncia, este monto lo depositaba en la cuenta bancaria del esposo de Arteaga.



La concusión es un delito tipificado en el art. 281 de la Constitución. La pena va desde los tres hasta los cinco años de prisión.



En otros procesos como el que enfrentan las exasambleístas Alejandra Vicuña o Norma Vallejo, también por el supuesto delito de concusión, la Asamblea devolvió los pedidos a la justicia al considerar que se trataba de asuntos ajenos al rol de legisladores.



En febrero pasado, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó una denuncia del asambleísta Fabricio Villamar (Creo) contra Arteaga, sin embargo, hasta ahora no se ha conformado la comisión que se requiere para investigarla.



En la víspera, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) reconoció que aproximadamente 60 legisladores enfrentan procesos judiciales por distintas causas.