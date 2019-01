Falta de jueces suplentes complica al Tribunal Contencioso Electoral

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) afronta a medias el proceso eleccionario, previsto para el 24 de marzo.

Desde hace casi dos meses, el organismo que imparte justicia electoral cuenta con cinco jueces: tres encargados y dos titulares. Sin embargo, desde el 29 de agosto del 2018 hay un vacío de cinco magistrados suplentes.



La ausencia de los jueces alternos complica el trabajo del cuerpo colegiado, sobre todo en las sesiones del Pleno. En esa instancia se aprueban las resoluciones jurisdiccionales de carácter electoral.



La sustanciación se dilata cuando uno de los magistrados titulares se excusa de conocer una causa. O a su vez, cuando un juez es recusado, es decir, cuando su actuación es impugnada por la parte accionante.



Debido a este inconveniente, el TCE no ha podido conocer causas consideradas urgentes, sostiene Joaquín Viteri, presidente encargado del TCE. Entre diciembre y enero, los magistrados del Tribunal recibieron 44 recursos de apelación relacionados con los comicios. De ellos, se resolvieron 21.

Desde la izquierda, los jueces electorales Ángel Torres, Joaquín Viteri, Alex Guerra (secretario). Foto: Cortesía TCE



El titular del TCE envió comunicados al Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-T), para que tomen los correctivos. La idea era que se designen jueces alternos a la brevedad posible.



Ante la falta de respuesta, el propio Viteri remitió una lista de cinco candidatos, con sus respectivas hojas de vida, que podrían desempeñarse como magistrados suplentes. “Remitimos las carpetas al Cpccs para solucionar los vacíos y que no haya un perjuicio grave, sobre todo con el proceso electoral en marcha”.



Anteriormente, el Juez Arturo Cabrera, uno de los dos magistrados ratificados tras la evaluación del Cpccs en transición, también pidió que se agilite la designación de los otros miembros del Pleno. Incluso, tuvo que asumir la representación legal del TCE, para ponerse al día en los sueldos de los trabajadores.



Patricia Guaicha es la segunda magistrada que fue ratificada en el cargo por el Cpccs.



Darwin Seraquive, secretario del Consejo de Participación transitorio, leyó el oficio remitido por el titular encargado del TCE, quien pidió nombrar a los magistrados. “El Dr. Joaquín Viteri solicitó la designación de los jueces suplentes, ya que al no estar completos se dificulta tratar los casos interpuestos por los candidatos y organizaciones políticas”, manifestó Seraquive en la sesión 36 del Cpccs.



El 18 de enero pasado, tras revisar los perfiles y la experiencia de los postulados, el Cpccs seleccionó a tres ciudadanos para que asuman como jueces suplentes: José Suing, Edwin Salazar y Karina Tello. Los tres son expertos en derecho. Sin embargo, Tello se excusó por “compromisos adquiridos anteriormente”.



María de los Ángeles Bones, vicepresidenta encargada del TCE, espera que los jueces suplentes inicien sus funciones la siguiente semana, tomando en cuenta la proximidad del inicio de la campaña electoral.



Ángel Torres, magistrado encargado del TCE, señaló que los jueces alternos no reciben una remuneración si forman parte de otra institución del Estado. Por el contrario, si un magistrado suplente se dedica a la abogacía o a la docencia, recibe una remuneración proporcional a sus comparecencias en el Pleno.



Tanto Torres como Bones coinciden en la necesidad de contar con los jueces completos, tal como lo establece la Constitución. Según datos del organismo, hay un 10% de causas en archivo.



Otro tema que les preocupa es la reducción de sueldos para los magistrados y el recorte presupuestario para el TCE.



Según Bones, para la operatividad del Tribunal en las elecciones seccionales se aprobó inicialmente un presupuesto de USD 1,4 millones. Pero según la magistrada, tras los decretos de austeridad, el monto se redujo a USD 700 000.



“Sí nos complica. Cuando llegamos acá siempre se vio al Tribunal Contencioso Electoral como el patio trasero del CNE”, manifestó Bones.



Luis Hernández, consejero del Cpccs en transición, recordó que se lleva adelante el proceso para designar a los tres jueces titulares del TCE. En ese concurso hubo 14 inscritos, entre ellos, los tres magistrados encargados, nombrados por el propio Consejo de Participación.



Una de las últimas resoluciones que tomó el TCE fue la apelación interpuesta por el exasambleísta, Galo Lara.



Los jueces encargados Viteri, Bones y Torres votaron a favor del recurso, que faculta la participación de Lara en las elecciones como candidato a prefecto de Los Ríos. Los magistrados titulares Cabrera y Guaicha, en cambio, dieron su voto salvado.



Lara está sentenciado a 10 años de cárcel como autor intelectual del triple crimen de una familia, el 2011, en el cantón Quinsaloma. En agosto del 2018, el exlegislador obtuvo prelibertad, al cumplir el 40% de la condena.