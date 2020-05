CJ estableció directrices para que funcionarios judiciales trabajen el feriado por la Batalla de Pichincha

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura (CJ) estableció la mañana de este 24 de mayo del 2020 las directrices para que los funcionarios judiciales trabajen desde este lunes, durante el feriado que corresponde a los 198 años por la Batalla de Pichincha.

En un comunicado de prensa, la entidad señala que las direcciones nacionales y provinciales recuperarán bajo las modalidades presencial, semipresencial y teletrabajo las horas laborales que estuvieron suspendidas como consecuencia de la pandemia del covid-19. Estas medidas también incluyen el trabajo de jueces que ya ejercen sus funciones y de los propios vocales del Consejo.



La medida de trabajar durante el feriado se da por el “represamiento en la atención de varios miles de causas” que se generaron por la emergencia sanitaria.

#COMUNICADO | La Función Judicial genera directrices aplicables a los servidores que cumplan su jornada laboral el 25 de mayo de 2020.



Según la Dirección General del CJ, es necesario recuperar las horas no trabajadas e incrementar paulatinamente las jornadas, “a fin de garantizar el despacho de los procesos acumulados y los trámites administrativos de la Función Judicial”.



También se dio la opción a los servidores que no se acogerán a la jornada laboral de este 25 de mayo de informar esta decisión a sus jefes superiores.



¿Todos deben trabajar el lunes 25 de mayo?



“Si la empresa quiere trabajar y ha estado parada ya dos meses, si va a empezar a activarse el lunes, porque recién viene el cambio de semáforo en un montón de ciudades, que no sea el feriado el que impida que se reactive la economía. Eso es lo que dice el Acuerdo” emitido por el Ministerio de Trabajo, señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en entrevista a EL COMERCIO.



Hasta este 23 de mayo del 2020, 16 cantones de 221 en Ecuador han pasado del semáforo rojo al amarillo, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, que rige desde el 16 de marzo, cuando el Gobierno decretó un estado de excepción. Quito sigue con el semáforo rojo y aún no define cambio de color; Guayaquil cambió a amarillo el miércoles 20 de mayo; Cuenca y otros 14 cantones pasarán a ese color este lunes 25.



Con el semáforo rojo está suspendida la jornada laboral presencial (excepto en salud, seguridad, provisión de alimentos, etc.), pero permitida la modalidad teletrabajo. El amarillo, en tanto, autoriza el funcionamiento de fábricas y empresas con medidas de bioseguridad y la mitad del personal en planta. Lo mismo aplica para el sector público.