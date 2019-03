Juan Zapata: ‘La vialidad será el eje del desarrollo’

LEA TAMBIÉN

¿Por qué decidió buscar la prefectura?

Siempre he estado vinculado al servicio social. Y sobre todo porque mi perfil se apega a las necesidades de la prefectura.

¿Hizo un diagnóstico del Consejo Provincial?

La situación no es de las mejores. Los presupuestos están complicados, pero tenemos varias otras líneas de crédito. Hay que ser creativos, buscar recursos con organismos multilaterales. Ya hemos hecho varias conversaciones.



En el 2018 la prefectura tuvo un presupuesto de USD 182,78 millones. ¿Cómo financiará sus propuestas?

Tenemos que establecer frentes con alianzas público-privadas. Daremos las condiciones de seguridad y confianza para que vengan las inversiones, eso es fundamental. Y sobre todo manejar mancomunidades. Tenemos que trabajar de la mano con las autoridades de los ocho cantones. Así optimizaremos recursos y miraremos prioridades.



¿Cuáles son sus principales ejes de campaña?

Vialidad y seguridad. El tema vial lo enfocamos como la columna vertebral del desarrollo de la provincia. Así fomentamos la agricultura, el emprendimiento, la ganadería. Considero que la interconexión de los ocho cantones es fundamental. En el primer año priorizaremos obras viales como la del refugio de Cayambe, la ruta de los volcanes, en Rumiñahui, Mejía y Angamarca. Para el noroccidente, el establecimiento de la eco-ruta.



Trabajaremos en la solución vial Valle de Los Chillos. Se trata de un aerobús que saldrá desde el Choclo, llegará a la Simón Bolívar y se unirá al Metro, a la altura del exterminal. Es un proyecto con energía limpia. Los estudios están listos.



¿Qué propone para reactivar el turismo?

La naturaleza nos ha dado paisajes maravillosos pero no podemos aprovecharlos si tenemos vías desastrosas. En la nueva ciudad Mitad del Mundo estableceremos cuatro alianzas público-privadas para hotelería, eventos, gastronomía, centros comerciales y centros deportivos. Además, vamos a firmar un convenio tripartito para trasladar la Fiesta de la Luz a toda la provincia.

¿En seguridad ?

Apoyar a la Policía Nacional en la prevención del delito y seguridad ciudadana. Los uniformados a veces no llegan porque no hay caminos vecinales o la logística adecuada. Tendremos que reactivar la caballería de la policía, carros 4x4, motos, o a lo mejor nuevas unidades comunitarias. Vamos a tomar de manera directa la competencia de gestión de riesgos. Aquí tenemos sismos, incendios forestales, actividad volcánica. La provincia tiene que tener equipos de primera respuesta.



¿En qué otros ejes se enfoca su plan ?

Implementaremos un plan de vivienda social, para personas con discapacidad y adultos mayores. Apoyaremos la producción con capital semilla e implementaremos lugares solidarios, para que los productores y emprendedores no pierdan con la intermediación.



¿Usted habla de desconcentrar la gestión?

Despacharemos cada semana desde un cantón distinto. Esto no implicará gastos adicionales. El prefecto no puedo dar soluciones desde el piso 21 de un edificio del centro de Quito.