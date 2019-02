Juan Páez, gerente del HCAM: ‘La mayoría de casos que atiende el HCAM son de tercer nivel’

LEA TAMBIÉN

Semanas atrás, Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo de IESS, señaló que solo el 15% de atenciones en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil; José Carrasco, de Cuenca; y Andrade Marín (HCAM), de Quito, correspondía a su especialidad: tercer nivel. Al respecto habló Juan Páez, gerente de este último centro.

En general, se suele decir que el paciente, aunque no tenga un problema de salud grave prefiere ir el HCAM. ¿Es real, el 48% de sus atenciones es de un hospital de segundo nivel y el 37%, de primero?

El Presidente del Consejo tiene en parte razón. Hay una costumbre de querer ser examinado en el HCAM, de tercer nivel. Pero los datos del 2018 muestran que en consulta externa, el 78,92% de atenciones fue de tercer nivel y en emergencia llegó al 60,02%.



¿Cómo actúan con los casos menos complejos?

Si no es urgente, los derivamos a otros centros. Si esvesícula o próstata, sin compromiso cardiovascular. Pero un problema es que los otros hospitales no están abastecidos, por ejemplo el del sur. No podemos dejar sin atención a nadie, aunque el caso sea del segundo nivel; por eso llegamos al 39,8% en ese nivel, pero en emergencias.

¿De dónde llegan?

Nuestra demanda es nacional, vienen de Esmeraldas, Quevedo, Riobamba, etc. Nuestro servicio de pediatría ya es otro hospital, por la enorme cantidad de pacientes derivados, estamos sobresaturados. La Red de Salud Pública claudicó, el Baca Ortiz está saturado; no hay más pediátricos aquí y los privados hacen su negocio. Hacen cargamontón al HCAM.



¿Cuántas atenciones en esa área tuvieron el 2018?

32 016 pacientes de Pediatría, más 27 803 de alto riesgo obstétrico. En el 2018 tuvimos 1 900 000 atenciones de todo tipo, al mes son 157 702.



¿Cuánto tiempo tardan en agendar operaciones?

El hospital se abrió hace medio siglo, para atender a una población de 250 000 habitantes. Y ahora se atiende a 2 700 000. Bloqueamos cirugías que no son de tercer nivel, de gente que llama y dice ‘no sean malitos, quiero que me operen una hernia’. Son ministros, industriales...



¿Qué responden?

Que no. Como dice el Presidente del Consejo, curar una gripe al HCAM le cuesta USD 150, y a un centro de salud, 20. Es cierto, no está mintiendo, no debo atender gripes, hernias ni desviación de tabique acá. Pero todavía nos llegan, por emergencia.

¿Qué tan seguido?

De primero y segundo niveles, en emergencia, se atendieron 10 521 casos en el 2018. Es indudable, las políticas aplicadas sobre afiliados no fueron coherentes con la planificación y presupuesto. El permitir el acceso al hijo del afiliado debió sustentarse. Nos botan un modelo por el que debemos hacer milagros. Solca también está sobresaturada, una operación oncológica nos cuesta USD15 000 a20000;el tratamiento,100000.



¿Hubo recorte en el presupuesto para este año?

En el 2018, el presupuesto codificado fue de USD 266 millones. Para el 2019 nos han bajado a USD 178 millones.



¿Cómo afecta al HCAM?

Terriblemente. Pero hay sensibilidad en el Consejo Directivo para cerrar desfases. Aspiro a que hasta junio haya un aumento para operar el resto del año. Una política del Gobierno es optimizar gastos. En la década perdida aquí ingresó personal administrativo que gana USD 1 600 a 2 000 y merece 800.



¿Qué otros problemas ha detectado?

Cuando llegué en abril se hacían compras para 15 meses; las bodegas estaban abarrotadas, con productos caducados, los costos sobrepasaban los USD 7 millones. Ahora compramos cada ocho meses y devolvimos procesos mal hechos y USD 80 millones (el caso está en la Contraloría, por optimización de recursos en procesos de contratación, insumos, etc.). Cortamos a médicos que no eran de planta, ya que con lo que pagábamos a un equipo de trasplantes externo podíamos costear 50 médicos. En el 2018 hubo 98 trasplantes, en lo que va del 2019, 15.



La gente se queja al recibir genérico y no medicina de marca.

En el 2018 despachamos en total 2 560 000 medicamentos, 870 000 recetas. La Constitución, en el art. 226, dispone que todas las unidades de salud usen genéricos, pasa en el mundo. Si un original cuesta USD 450 y el genérico, 50, elegiré atender a nueve pacientes. Pero queremos seguir siendo colonia de grandes productores de fármacos, que azuzan a pacientes.



¿Cómo trabajan para atender la demanda?

Implementé el programa 7/24. Les bajamos las horas de atención diaria a los médicos y compensan atendiendo el fin de semana. Ya no llega un paciente con disección aórtica el fin de semana y le operan el lunes. Se atiende a tiempo.