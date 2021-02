Jóvenes menores de edad cuentan qué es sufragar por primera vez

Verónica Guamán: ‘Soy colegiala, pero me siento protagonista’

​

‘Me llamo Verónica Guamán, tengo 16 años y estudio en el Colegio La Salle. Hoy vivo esta fiesta de la democracia con alegría y optimismo; habrá días mejores. Es un momento diferente en mi vida, porque pasé de expectante a protagonista. Es mi primera participación en una elección popular.

A mi edad, los jóvenes caminamos hacia la madurez y tenemos la capacidad de analizar, cuestionar, participar y discernir lo bueno de lo malo. Sabemos lo que queremos para nuestras familias y para el país entero. Mis compañeras sienten lo mismo que yo.



Es nuestro compromiso como ciudadanos dar el ejemplo y elegir a políticos serios, que no se burlen de sus electores. Yo me siento agotada de escuchar de tanta corrupción en todos los ministerios, de engaños y mentiras.



La corrupción en la salud es imperdonable, en medio de una pandemia mortal. Queremos un gobierno que marque esa diferencia, que saque al Ecuador de esta crisis sanitaria, laboral, educativa y de seguridad. El país colapsó con la llegada del covid-19.



Mi esperanza está puesta en que el nuevo Mandatario cumpla con su plan, que genere fuentes de trabajo y que priorice el tema de la salud para todos, no únicamente para los suyos. Ojalá que a la Asamblea llegue gente nueva, que no esté contaminada con la corrupción. Si no hay un cambiome sentiré frustrada al repetir la historia”.

Jeremy Ases: ‘Analicé las propuestas y su pasado para escoger’



‘Soy Jeremy Ases, tengo 16 años y vivo en Miraflores Alto, en el sur de Ambato, en Tungurahua.



Me sentí nervioso, es la primera vez que voto. Estas elecciones son importantes para nuestro país. Analicé estos días y decidí venir con mi padre a sufragar.



Estoy convencido de que los jóvenes, al igual que los adultos, tienen esa responsabilidad de escoger a la persona que puede guiar nuestro destino. El país está afectado en su economía, en lo político, en lo social. En Ecuador, la corrupción se mantiene.



Es por eso que me reuní vía virtual con un grupo de amigos de la Unidad Educativa Hispano América, donde estudio. Tras varios análisis de cada una de las ofertas de los candidatos y de su pasado político decidimos votar por las propuestas de uno de ellos.



Creo que los elegidos son quienes más se apegan a la realidad del país en lo económico, la pandemia y más temas importantes. Aunque de los temas tabú -como la sexualidad, los embarazos en las menores y el aborto- no se habló, y eso nos preocupa. La mayoría de los políticos no se preocupa por los jóvenes.

Creo que debemos soñar con una sociedad responsable, honesta y trabajadora, que ayude a salir de la crisis cultural y moral en que vivimos. Es por eso que me estoy esforzando en mis estudios, quiero ser un ingeniero que aporte con nuevas ideas, pero deben darnos una oportunidad”.

Valentina Estrella: ‘Prevenir embarazos y consumo de drogas, vital’



‘Yo fui una de las primeras personas en ubicarse en la fila de mujeres para ingresar a sufragar en un recinto ubicado en el norte de Esmeraldas.



He escuchado sobre la necesidad de seguir medidas de bioseguridad. Así que acudí con una mascarilla y un protector facial para cubrir mi rostro. Durante 15 minutos esperé para consignar mi voto.



Yo estoy por terminar el bachillerato; estoy inscrita en la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco. Nací el 16 de mayo del 2004 y, hace un año tomé la decisión de ejercer mi derecho al voto facultativo por ser menor de edad.

Para ello, con la ayuda de mi padre, Andrés, me esforcé para conocer sobre los candidatos participantes y las dignidades en juego en este 2021.



Considero que sufragar es ser protagonista de los cambios que necesita el país en temas de empleo, producción y calidad de educación.



Como joven, me interesa que el próximo Gobierno legisle y fortalezca planes para la prevención de embarazos prematuros, además que trabaje en el control del consumo de drogas. Fuiseleccionada de básquetbol de Esmeraldas, por lo que anhelo que vean al deporte como medio de prevención de cualquier vicio.



Espero que en los próximos cuatro años haya una verdadera justicia y democracia, porque eso hace falta en este país polarizado por las pugnas políticas, que han marcado el rumbo en los últimos años”.