Joven víctima de secuestro exprés en la González Suárez, apuñalado en la cara

La pesadilla de Mateo C. (nombre protegido) comenzó a la 01:30 del domingo 14 de abril del 2019 en el sector de la avenida González Suárez y calle Muros, centro – norte de Quito. A esa hora, el joven de 22 años salió de un centro de diversión y fue abordado por unos desconocidos, quienes lo asaltaron de forma violenta para robarle el carro y sus pertenencias.

El hecho ocurrió en plena esquina en donde hay guardias de seguridad, edificios y cerca de un local de comidas rápidas. “Se iba a subir al carro, desactivó la alarma y cuatro personas le sorprendieron por la espalda. Le golpearon y lo ingresaron al asiento posterior”, contó un allegado de la víctima a este Diario, al mediodía de este lunes 15 de abril del 2019, en una entrevista.



Mateo entregó el dinero, la matrícula del carro y el teléfono celular. Los hombres le pidieron las claves para encender el carro y comenzaron a transitar por la ciudad para retirar dinero de los cajeros. En ese trayecto, “le hicieron 10 cortes con arma blanca. Uno a la altura de la oreja, otro en la cara, en el cuello y brazos, etc.”.



A punta de golpes le rompieron las bases oculares de la cara, en donde se sostienen los ojos. A las 14:00 de hoy, médicos evaluaban el estado de salud del joven para ver si lo intervenían quirúrgicamente. Únicamente esperaban que las inflamaciones bajen. “Hay que ponerle unas láminas de titanio para soportar, porque sus ojos no tienen en qué sostenerse”, reveló el familiar.

La Policía Nacional halló a la víctima desangrándose en una quebrada de Nono este 14 de abril del 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los asaltos y robos violentos causan preocupación en Quito. Datos del Ministerio del Interior refieren que los delitos se incrementaron en la capital en los dos primeros meses de este año con relación al 2018. En enero y febrero del 2019 van 1 057. En el mismo período del año pasado fueron 1 001, lo cual implica un aumento del 5,59%.



El robo a personas también subió el año pasado, pues se registraron 6 635 en el 2018. En el 2017 fueron 6 275, según las estadísticas del Ministerio. Hubo un incremento de 5,74%.



Asimismo, los asaltos a unidades económicas subieron a 225 en enero y febrero de este año, mientras que en igual periodo del 2018 fueron 211. Hay un aumento del 6,64%. Los datos de la Cartera del Interior señalan además que el robo de motocicletas se ha disparado en un 51,52% en Quito. Mientras en los dos primeros meses del 2018 se registraron 99 robos de motos, entre enero y febrero de este año suman 150.



Lautaro Ojeda, académico e investigador sobre temas de seguridad ciudadana, asegura que los robos y asaltos se han incrementado porque actualmente hay más pobreza y desempleo en el país.



Para Daniel Pontón, experto del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la delincuencia tiende a especializarse para atacar a sus víctimas y por eso es evidente que, por ejemplo, en la actualidad se utilizan recursos como carros y motos sin placas para atacar.



Eso incluso conlleva a que los atracos se tornen más agresivos. Así lo vivió una pareja de esposos, la madrugada del sábado 13 de abril del 2019, cuando fue asaltada y secuestrada tras tomar un taxi en las avenidas Naciones Unidas y Amazonas, norte de la urbe.



“Les quitaron todo y no contentos con eso le pegaron más de 10 veces a mi papá en la cara y a mi mamá la amenazaron con cuchillos en la cara. Los abandonaron en la salida de Quito”, denunció la hija de las víctimas a través de las redes sociales.



Mateo C. fue también agredido por los desconocidos, quienes lo golpearon mientras se movilizaban en su automóvil por la ciudad. “Los médicos están asustados al ver lo que le ocurrió”, contó el pariente del joven.



Tras agredirlo y herirlo, los desconocidos lo abandonaron en una quebrada ubicada en el kilómetro 7 de la vía a Nono, noroccidente de Quito. Durante el asalto, el joven no pudo identificarlos porque lo tenían contra el piso. Ellos se llevaron el carro y luego la Policía Nacional halló a la víctima desangrándose en la quebrada.



Y más casos se han dado en las últimas semanas. El 5 de abril último, un atleta peruano fue asaltado dos veces en Quito por desconocidos. En la primera lo ahorcaron y en la segunda le realizaron un secuestro exprés.



Asimismo, en Cumbayá, una mujer fue golpeada y asaltada tras tomar un taxi. Ella denunció lo ocurrido con las integrantes del colectivo Las Destrabadas, quienes cada semana receptan varias denuncias de víctimas de la inseguridad.



Según el Ministerio del Interior, jueves y viernes son los días en los que se reportan más atracos a transeúntes en la capital. Los horarios de mayor incidencia son los de 06:00 a 11:59 y de 12:00 a 17:59.



A escala nacional también se reportó un incremento de robos y asaltos a personas. En enero y febrero del 2019 se reportaron 4 780. En el mismo lapso del 2018 hubo 4 269. Eso implica un alza del 11,97%.