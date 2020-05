Alto Representante Josep Borrell: ‘UE impulsará la promoción y protección de los derechos de las personas lgbti’

LEA TAMBIÉN

El domingo 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En ese marco, el alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha emitido este viernes 15 de mayo del 2020 un pronunciamiento en el cual reafirma el compromiso de la UE para defender la dignidad y los derechos humanos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, y exhorta a todos los gobiernos del mundo a que hagan lo propio.

A continuación, la declaración de Josep Borrell*:



“Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Unión Europea rinde homenaje a toda la diversidad humana, en toda su riqueza, y al derecho de cada persona a estar orgullosa de quién es, definir su propia identidad y amar a la persona de su elección.



En un momento en que el mundo se concentra en los esfuerzos por contener la pandemia de covid-19, recordamos y destacamos las particulares dificultades a que se enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (lgbti) en muchas partes del mundo. Con frecuencia se enfrentan a la estigmatización, la discriminación y las restricciones en el acceso a los servicios sanitarios debido a leyes discriminatorias y a actitudes sociales negativas. Para muchas personas lgbti, la falta de apoyo familiar o comunitario aumenta su vulnerabilidad a la violencia, al desempleo, a la pobreza y a la carencia de hogar. Acogemos con satisfacción la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las acciones específicas necesarias para proteger a las personas lgbti en un contexto de pandemia, y subrayamos la importancia de trabajar codo con codo con las comunidades lgbti a la hora de planificar y aplicar estrategias nacionales frente a la pandemia.



Es inaceptable que en todas partes del mundo se sigan produciendo vulneraciones e infracciones de los derechos humanos, en razón de una orientación sexual o identidad de género supuesta o real. La tipificación como delito de la orientación sexual y el no reconocimiento de las identidades transexuales e intersexuales da lugar a la estigmatización y marginación de las personas lgbti, multiplicando las dificultades a las que se enfrentan a la hora de acceder libremente a los servicios sanitarios. Las personas lgbti son también víctimas de violencia y abusos, porque la violencia doméstica se recrudece durante el confinamiento. Ahora más que nunca, ha llegado el momento de que la comunidad internacional renueve sus compromisos para luchar contra todas las formas de violencia, discriminación, incitación al odio y delitos de odio contra las personas lgbti por motivos de orientación sexual, identidad de género u otros motivos.



La UE está firmemente resuelta a luchar contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y los abusos contra las personas lgbti en todo el mundo. Con la puesta en marcha de la nueva Estrategia para la igualdad de las personas LGBTI + por la Comisión Europea, la UE impulsará avances en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas lgbti. Colaboraremos con todos nuestros socios, tanto dentro como fuera de la UE, aunando fuerzas con las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la defensa de los derechos humanos de las personas lgbti y en la promoción de la igualdad y del respeto de la diversidad. La UE y sus Estados miembros cumplirán los compromisos adquiridos en virtud de las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lgbti y las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas a la no discriminación en la política exterior.



La Unión Europea recuerda que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Esto no puede olvidarse en estos tiempos de crisis mundial ni cuando se regrese a un estado de normalidad. Nos comprometemos a velar por que nuestra respuesta defienda la dignidad y los derechos humanos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, y exhortamos a todos los gobiernos del mundo a que hagan lo propio. Nadie ha de quedar relegado, y ningún derecho humano desatendido.

*Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea.