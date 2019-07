José Valencia: ‘Visa tiene un plazo inicial de 2 años prorrogables’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Qué vigencia tendrá la visa humanitaria?

Va a tener un plazo inicial de dos años prorrogables. Luego, el Gobierno evaluará la forma de renovación. Esto responde a una situación humanitaria emergente, una acción ordenada y segura porque también otorgará seguridad a los venezolanos por varias razones: les permite trabajar, ser contratados, que los derechos laborales les sean respetados, ser afiliados al IESS y cumplir con todos los derechos y obligaciones.

¿Qué requisitos específicos se les pedirá?

Los venezolanos que están en el Ecuador ya cumplirían los requerimientos señalados por la Cancillería. Tal vez las únicas personas que no podrán beneficiarse de la visa humanitaria son aquellas que hayan cometido delitos o violado la Ley. Esta es la forma de responder a la emergencia migratoria de una manera que garantice, por una parte, tomar el control al Estado ecuatoriano y, por otra parte, que los migrantes venezolanos tengan las seguridades de integración dentro de la sociedad ecuatoriana. La ONU proyecta que hasta fin de año habrá 500 000 venezolanos acá y creemos que de así vamos a controlar la manera en que la población de venezolanos se incorpore a la vida de la sociedad. Por lo tanto el Gobierno tendrá la posibilidad de controlar el ingreso a territorio nacional.



¿Los venezolanos, a partir del 26 de agosto, pueden acceder a un visa humanitaria en los consulados de Ecuador?

Efectivamente. Los venezolanos que quieran llegar a nuestro país a partir del 26 de agosto, solamente podrán hacerlo portando la visa humanitaria. Para solicitarla deberán hacerlo a través de los consulados, en Caracas o en Valencia (Venezuela), así que esos son los puntos donde esas visas pueden ser aplicadas.



¿Cuál es la situación de las demandas en la Corte Constitucional?

La Corte tiene que tomar una decisión al respecto. Aún no hemos recibido una notificación. Las demandas en contra de decisiones de la Cancillería, que exigían que los ciudadanos venezolanos presenten una apostilla a su documento de identidad o el certificado de antecedentes penales, fueron cuestionadas por diversos actores.



¿Este decreto no se contrapone con esas demandas pendientes?

En absoluto, porque el Decreto crea una nueva categoría de visado para los venezolanos y se tomó en cuenta una situación extraordinaria, porque la Ley de Movilidad Humana fue creada tomando una situación normal, pero ahora vemos un fenómeno fuera de lo común, cuando en dos años el país recibiría medio millón de venezolanos, lo cual llevaría al Ecuador a ser un país con mayor número de migrantes venezolanos per cápita.